Une autre résidence pour aînés ferme ses portes en Mauricie

Le propriétaire de la Résidence de l'Arche, située au centre-ville de Shawinigan, a décidé de changer la vocation de son établissement. Il invoque des raisons financières.

Une dizaine de résidents sont touchés par ce changement. Certains iront dans une autre résidence privée pour aînés (RPA) que le propriétaire possède à Shawinigan. Les autres devront décider s’ils veulent rester sur place, mais avec moins de services offerts.

On nous faisait miroiter, d’une certaine façon, au niveau politique, qu’il devait y avoir des millions injectés dans les RPA, ce [dont] on ne voit nécessairement pas la couleur actuellement, c'est un peu dommage parce que ça nous oblige vraiment à faire des manœuvres de ce style-là, puis je trouve ça plate parce que ma clientèle, j'en ai que ça fait au moins 14, 15 ans et même 20 ans qui sont avec nous autres , déplore le propriétaire de la Résidence de l’Arche, Yvon Perreault.

Auparavant, l’immeuble de l’avenue Hemlock comptait encore plus d’unités certifiées RPA , mais Yvon Perreault avait diminué ce nombre pour en faire de simples logements, notamment en raison de l’obligation d’installer des gicleurs dans cette bâtisse qui a déjà appartenu aux Ursulines.

Pour en avoir partout, il estime que cela lui aurait coûté un demi-million de dollars. Là-dessus, le gouvernement donne une subvention de 85 %, mais sur un demi-million, les 15 % qui restent, je ne peux pas imputer ça à mes résidents, ils n’ont pas la capacité de payer, ça fait que ça me met dans un cul-de-sac , explique-t-il.

Aujourd’hui, en raison notamment de la hausse des dépenses, comme les salaires, toutes ses unités deviendront des logements traditionnels.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin