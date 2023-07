Des panneaux publicitaires du gouvernement de la Saskatchewan critiqués par la STF

La Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) critique des panneaux publicitaires du gouvernement de la Saskatchewan qui affirment, entre autres, que le salaire moyen d'un enseignant en province est de 92 000 $ par année.

Selon la présidente de la STF , Samantha Becotte, ces panneaux publicitaires diffusent des informations erronées et détournent l'attention du processus de négociation entre la province et les enseignants.

C'est de l'argent gaspillé dans ces publicités frivoles qui ne servent à rien d'autre qu'à sous-évaluer les enseignants de la province , affirme Samantha Becotte dans un communiqué.

[La province] a prouvé une fois de plus qu’elle ne se soucie pas vraiment des étudiants et de leur environnement d'apprentissage.

La présidente de la STF met en doute les calculs de la province, puisqu'il y a plusieurs façons de calculer le salaire moyen des enseignants selon elle.

Elle note que les enseignants en Saskatchewan touchent à un salaire d'environ 60 000 $ en début de carrière. Pour atteindre à un salaire de 92 000 $, ils doivent posséder plusieurs diplômes et cumuler plus de 10 ans d'expérience , précise-t-elle.

Samantha Becotte souhaite que les négociations entre la fédération et le gouvernement provincial se déroulent à la table des négociations et non sur des panneaux publicitaires.

Le contrat actuel entre la STF et la province, qui arrivera à expiration à la fin du mois d'août, comporte une disposition d'augmentation salariale de 2 % par an pour les années 2020 à 2022.

Samantha Becotte est présidente de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF). Photo : La Presse canadienne / Heywood Yu

La Fédération des enseignants de la Saskatchewan est impliquée dans des négociations avec la province et s'est montrée insatisfaite de l'offre initiale du gouvernement. Ce dernier propose une augmentation de salaire de 7 % sur une période de trois ans.

Dans un communiqué adressé à CBC /Radio-Canada, un porte-parole du ministère de l'Éducation de la Saskatchewan note que le ministère juge que l'augmentation proposée est un accord équitable.

Le ministère de l’Éducation a toutefois refusé de commenter les panneaux publicitaires.

Un panneau indique l'augmentation de 7 % des salaires sur une période de trois ans. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Un professeur associé d'études politiques au Collège St-Thomas More de l'Université de la Saskatchewan, Charles Smith, rappelle que le précédent cycle de négociations entre la STF et la Saskatchewan avait également été très controversé.

Nous savons que les enseignants souhaitent vivement que la question de la taille des classes soit inscrite à l'ordre du jour et que le gouvernement a refusé de bouger sur ce point. Une grève a failli être déclenchée , indique le professeur.

Je pense que le gouvernement se sent vulnérable sur le dossier de l'éducation.

Avec les informations d’Aishwarya Dudha