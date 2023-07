Un an, deux enfants, et trois continents à vélo

Après 9000 km dans 13 pays sur 3 continents, une famille de Magog rentre à la maison. Avec leurs enfants de 8 ans et 5 ans, ils ont effectué un périple d'un an à vélo.

Karine Ferland-Hébert et son conjoint ont préparé leur tour du monde pendant près de 4 ans. De la route aux saisons, tout a été pensé d’avance pour ce voyage qui aura duré 375 jours.

Malgré la préparation, il restait une crainte, confie la mère, Karine Ferland-Hébert. J'avais un peu cette peur, pendant notre voyage, de me dire "comment vais-je supporter ça, pendant un an, d'être fatigué tous les jours le soir quand j'arrive, puis m'occuper de mes enfants, avoir la patience qu'il faut" , soutient-elle.

L’itinéraire a été établi pour permettre à Justin, 8 ans, de voir Legoland, et à Lexie, 5 ans, d’aller dans la jungle de la Bolivie. On a commencé par le Danemark jusqu'en Croatie en 4 mois, on a fait la Nouvelle-Zélande pendant 3 mois et ensuite on s'est retrouvés en Bolivie, en Argentine et au Chili , énumère la maman.

Ce tour du monde a été réalisé principalement sur des vélos adaptés pour la famille. Les deux enfants sont installés à l'avant du vélo de leurs parents.

Ouvrir en mode plein écran Karine Ferland-Hébert et sa fille Lexie. Photo : Gracieuseté Karine Ferland-Hébert

Un voyage qui s'est bien passé, malgré des moments un peu plus difficiles, comme ça a été le cas en Bolivie, raconte Lexie Lambert. Parce que c’était toujours des routes de sable. C’est dans le désert, donc il n'y a pas beaucoup d’eau, alors c’était dur , explique la jeune fille.

Publicité

Pour les enfants, l’apprentissage scolaire s’est continué sur divers sites où ils ont retenu de belles leçons.

De protéger la nature, de prendre toutes les choses de la nature, donc quand ils chassent, ils l'utilisent [la proie] tout au complet , indique Justin Lambert.

Il ajoute qu'il a bien aimé les pâtisseries en Europe.

Un voyage qui a été riche en souvenirs et en apprentissages. Quand je pense que je n’ai plus d’énergie, autant physique qu'affective, il m’en reste encore , expose Karine Ferland-Hébert.

Après de longues longues montées éreintantes, où il fait chaud, où s'est difficile, où il faut pousser, puis entendre mes enfants me dire: "ne lâche pas maman, continue, on va y arriver ensemble, on va s'aider, go, go, on est capable", puis d'avoir une tape dans la main rendue en haut.

Le rêve d’une vie se sera accompli. Pour l'heure, la famille planifie une transition tranquille à la vie réelle. Pour Lexie, pas question de reprendre la route de sitôt. Non. Je veux profiter de la maison , lance-t-elle.

Avec les informations de Jemima Kalemba