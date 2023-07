Retour à la circulation sur quatre voies sur le pont Laviolette

Depuis environ 7 h vendredi matin, quatre voies sont ouvertes à la circulation sur le pont Laviolette, soit 24 h plus tard qu’initialement prévu.

Depuis dimanche soir, seule une voie par sens était accessible aux automobilistes en raison de travaux intensifs. Les deux autres voies devaient rouvrir jeudi matin, mais la levée des entraves avait été repoussée, parce que certains travaux n’étaient pas terminés.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avait d’abord opté pour l’installation d’une plaque temporaire afin de permettre le retour à une circulation fluide le plus vite possible, mais cette idée a été abandonnée pour des raisons de sécurité, repoussant encore davantage le rétablissement des quatre voies.

Finalement, il a été convenu que les travaux de remplacement du joint de tablier allaient se poursuivre. Ils sont maintenant terminés, ce qui permet d’avoir à nouveau deux voies dans chaque direction en place.

Les interventions permettant de compléter le remplacement du joint de tablier sont finalisées. Sa mise en place a été complétée, avec tous les ajustements que ce type d’intervention exige. Le joint a également été bétonné et du pavage a été effectué , a indiqué le ministère vendredi matin, par voie de communiqué.

Traverser le pont a pris jusqu’à une heure à certains automobilistes durant des périodes de pointe ces derniers jours.

La circulation se fera en une direction par voie à nouveau dès dimanche soir, à 18 h, et ce, jusqu’à jeudi 6 h 30, si tout se déroule normalement.

Des fermetures de voies sont tout de même prévues d'ici là, soit du vendredi 28 juillet à 20 h jusqu'au samedi 29 juillet à 11 , puis de samedi 18 h à 11 h le dimanche 30 juillet. La circulation se fera alors à contresens.

Habituellement, le ministère des Transports privilégie d’effectuer les travaux durant la nuit, mais affirme que certaines tâches doivent être effectuées en continu. Il a choisi de les faire effectuer durant les premiers jours des deux semaines des vacances de la construction.