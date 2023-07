Lysanne Richard va tenter de battre le record mondial en plongeon extrême ce soir à Magog

L'athlète de plongeon extrême, Lysanne Richard, se prépare à réaliser tout un exploit vendredi soir à Magog. Du haut d'un hélicoptère, elle s'élancera dans le lac Memphrémagog. Elle va tenter de battre le record mondial féminin de saut en hauteur à partir d'un hélicoptère, le plongeon le plus extrême de sa carrière.

Je suis excitée et confiante, je souhaite faire ce plongeon depuis des années , indique Lysanne Richard par voie de communiqué.

J'aime les gens et mes plongeons font vivre des émotions au public. C’est un grand moment de ma carrière au cours duquel je serai entourée d’une foule et ça me motive au plus haut point.