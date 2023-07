Une campagne de sensibilisation sur les feux de camp

En plein cœur des vacances, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) veut sensibiliser les vacanciers lorsqu’ils feront des feux de camp. La SOPFEU en profite pour déboulonner le mythe que « le feu s’éteindra de lui-même ».

Dans une vidéo, la SOPFEU rappelle que les feux de camp mal éteints causent en moyenne 60 incendies de forêt chaque année. L’agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEU , Isabelle Gariépy, réitère que le feu de camp doit être complètement éteint avant de quitter les lieux.

Ces cendres-là, si elles ne sont pas bien éteintes et qu’on tombe avec une journée un peu plus sèche, un peu plus de chaleur, avec un peu de vent, ça peut causer un incendie de forêt , précise Isabelle Gariépy.

Pour bien l’éteindre, l'organisation recommande d’arroser le feu avec de l’eau et de mélanger les braises.

Pour être sûr que ton feu est bien éteint, il ne faut pas que tu aies peur de mettre ta main dans les cendres. Si on a peur de la mettre parce qu’il reste de la chaleur, c’est qu’il n'est pas éteint.

Isabelle Gariépy souligne que même si l'indice d'inflammabilité est bas ou modéré sur la Côte-Nord, il faut rester prudent. Elle invite la population à vérifier quotidiennement le danger d’incendie sur leur site web (Nouvelle fenêtre).