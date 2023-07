Quinze mégaprojets immobiliers qui pourraient changer le visage d’Ottawa

Plus d'une douzaine de projets de gratte-ciel sont à l'étude à Ottawa. Si elles voient le jour, ces constructions pourraient, à terme, transformer le visage de la ville.

La Ville souhaite densifier les quartiers situés en bordure des lignes du train léger. Et de Kanata jusqu’à Orléans, plusieurs tours de 30 à 40 étages pourraient y contribuer.

Plusieurs étapes restent toutefois à franchir, dans un contexte financier difficile.

Certains immeubles se font attendre, comme le projet The Sky dans la Petite Italie, avec 2 tours de 45 et 55 étages, approuvé il y a huit ans, ou le Centre Trinity sur les plaines LeBreton, un immeuble de 65 étages approuvé en 2018. L'année dernière, le développeur immobilier Claridge a dû annuler un projet de 30 étages en raison de la hausse des taux d'intérêt.

Ouvrir en mode plein écran L'emplacement des 15 projets de gratte-ciel à Ottawa Photo : CBC News

Pourtant, ce contexte n’empêche pas les entreprises de présenter des projets auprès de la Ville afin d’obtenir les approbations nécessaires. Toutes sont convaincues que, tôt ou tard, leur heure viendra.

Un avis que partage Tim Smith, de Urban Strategies Inc., un cabinet d’urbanisme qui a travaillé avec la Ville d'Ottawa et des promoteurs.

Le marché est là, à Ottawa, et il va continuer de prendre de l’expansion. L’accalmie actuelle ne sera que passagère.

Pour lui, la construction de tours pourrait permettre de répondre à la crise du logement et aux défis de l’accessibilité dans un contexte où plusieurs villes canadiennes cherchent à accueillir un nombre record d'immigrants.

Il y a une certaine réticence à l'égard des projets de tours dans les zones qui, historiquement, sont constituées d'immeubles de faible hauteur, mais c'est la façon que les villes canadiennes, et Ottawa en particulier, doivent évoluer , fait-il valoir.

Il faut aller au-delà de la hauteur des bâtiments et reconnaître que la densité qui accompagne ces développements peut avoir un réel avantage pour un quartier. Elle favorise le transport en commun. Elle dynamise les entreprises locales , poursuit-il.

265, boulevard Centrum

Ouvrir en mode plein écran Un dessin d'architectes du projet du 265, boulevard Centrum à Ottawa Photo : Gracieuseté Fotenn

Quartier : Orléans

Le projet : Le groupe Bayview, basé à Toronto, prévoit la construction de 3 tours qui feraient 40, 35 et 30 étages. Elles seraient les plus hautes dans le secteur, juste à l’est du centre commercial Place d'Orléans, près d'une future station du train léger, en plein milieu d'un pôle de développement désigné par la Ville.

Deux des tours seraient strictement résidentielles, tandis que la troisième comprendrait des bureaux et des commerces au rez-de-chaussée. Le projet Bayview pourrait offrir au total 1000 logements, y compris des habitations de type maison en rangée.

Le design des tours prévoit de s’inspirer de la rivière des Outaouais en hiver, avec des lignes qui rappellent des morceaux de glace flottante .

Date de réalisation : Le projet doit encore être approuvé par la Ville. Le groupe n’a pas donné d’échéancier précis pour le début de la construction.

Kanata Nord

Ouvrir en mode plein écran Un dessin d'architectes du projet de March and Main de 2100 logements à Kanata Nord Photo : Gracieuseté SvN Architects

Quartier : Kanata

Le projet : Le développeur Main and Main Developments propose un projet d’une douzaine d’acres dans le secteur de la rue March et de la promenade Terry Fox qui transformerait une zone de Kanata Nord qui est actuellement parsemée de complexes technologiques de faible à moyenne hauteur.

Une conception de la firme SvN Architects prévoit 5 tours atteignant jusqu'à 30 étages, ainsi que plusieurs bâtiments de hauteur moyenne, pour un total de 2100 logements.

Le projet comprend également un parc public, des pistes cyclables, des commerces de détail, ainsi que deux immeubles de bureaux.

Il est situé loin de toute station prévue du train léger, mais devrait longer un corridor de transport en commun rapide par autobus, alors que la Ville cherche à animer le quartier technologique existant.

Date de réalisation : Inconnue

Lansdowne 2.0

Ouvrir en mode plein écran Un dessin d'architectes du projet de réaménagement Landowne 2.0 Photo : Gracieuseté Fotenn

Quartier : Glebe

Le projet : Le Ottawa Sports and Entertainment Group veut ajouter trois tours de grande hauteur au parc Lansdowne. Le plan de 332 millions de dollars vise également à financer la reconstruction des gradins du côté nord du stade de la Place TD, ainsi qu'un nouvel aréna pour les 67 d'Ottawa.

La Ville cherche à vendre des droits aériens sur les tribunes qui permettraient la construction des 3 édifices de 40, 34 et 29 étages.

Date de réalisation : La proposition a déjà reçu l'approbation du dernier conseil municipal. Depuis, le personnel de la Ville a lancé des consultations publiques et s’est mis à la recherche d’un promoteur qui souhaite acheter les droits aériens. Le projet doit revenir devant le conseil municipal pour une approbation finale.

2000, promenade City Park

Ouvrir en mode plein écran Un dessin d'architectes du projet proposé pour le 2000, promenade City Park, par Neuf Architects. Photo : Neuf Architects

Quartier : Beacon Hill-Cyrville

Le projet : Le développeur Bridgeport, basé à Ottawa, demande une modification du règlement de zonage qui pourrait lui permettre de construire jusqu'à 8 tours pouvant accueillir 2250 logements, près du carrefour de l'autoroute 417 et de la route 174.

Le site est situé à quelques pas de la station du train léger Blair.

L’entreprise entend procéder progressivement avec une première étape comprenant 5 tours allant de 20 à 30 étages et comprenant environ 1200 unités.

Date de réalisation : L’entreprise souhaite que les enjeux de zonages soient réglés d'ici la fin de cette année, pour passer à l’étape de l’approbation du plan en 2024. La construction devrait commencer peu de temps après, en fonction des conditions du marché , selon Bonnie Martell, responsable du développement au sein de la société.

829, avenue Carling

Ouvrir en mode plein écran Un dessin d'architectes du projet de 40 étages de Claridge, en face de l'immeuble Icon déjà construit. L'esquisse d'un autre grand bâtiment se trouve sur le site du projet "The Sky" de Richcraft. Photo : Gracieuseté Fotenn

Quartier : Petite Italie

Le projet : Il s'agit du seul projet à tour unique de cette liste. Le promoteur Claridge propose de construire une tour en face de sa tour « Icon » existante, à l'angle de la rue Preston et de l’avenue Carling.

Le projet devait initialement atteindre 60 étages, mais le concept actuel présenté à la Ville est plutôt, finalement, celui d'une tour de 40 étages.

Le directeur financier de Claridge Homes, Neil Malhotra, précise qu'il n'est pas certain que cette hauteur soit définitive. Il est possible que l’immeuble puisse dépasser les 40 étages, car le projet continue de suivre le processus d'approbation de la Municipalité.

Date de réalisation : Selon M. Malhotra, il est difficile de prédire quand l’édifice sortira de terre, si le projet est approuvé, en raison des taux d'intérêt et des pressions inflationnistes. Il montre aussi du doigt la Ville, coupable, selon lui, de ne pas tenir compte de ces coûts.

400, chemin Coventry

Ouvrir en mode plein écran Un dessin d'architectes du projet 400, chemin Coventry, à Ottawa Photo : Gracieuseté Oradev/Fotenn/Neuf

Quartier : Overbrook

Le projet : Le groupe montréalais Oradev cherche à construire 7 tours de 18 à 30 étages près du stade de baseball d'Overbrook, juste au nord de l’autoroute 417.

Selon le plan actuel, 1768 logements seraient construits, auxquels s’ajouteraient des commerces, un parc public et une nouvelle route pour traverser le site.

Située à l'ouest du centre commercial St-Laurent, la zone est actuellement essentiellement commerciale et industrielle, mais la Ville l'a désignée comme pôle d'attraction afin d’y promouvoir la densification.

Selon le dossier de conception soumis à la Ville, les deux tours les plus importantes comporteront des éléments dynamiques uniques en acier qui s'étendront sur toute la hauteur des bâtiments.

Date de réalisation : Inconnue

L’ancienne gare routière

Ouvrir en mode plein écran Un dessin d'architectes du projet que Brigil envisage de construire à la place de la gare routière d'Ottawa, qui est aujourd'hui démolie. Photo : Gracieuseté Brigil

Quartier : Centre-ville

Le projet : Le promoteur gatinois Brigil propose de construire un trio de tours sur le site de l'ancienne gare routière de la rue Catherine, qui est aujourd'hui démolie.

L’entreprise demande une modification du zonage actuel qui limite la hauteur des édifices à 25 étages dans le secteur, qui est actuellement entouré de bâtiments de faible hauteur.

Le plan prévoit une tour de 26 étages à l'est et une tour de 36 étages à l'ouest, avec une tour de 40 étages au milieu, le tout sur des podiums de 6 étages.

Le projet prévoit environ 1000 logements, ainsi qu'un parc public et un chemin piétonnier traversant le pâté de maisons.

L'Association communautaire du centre-ville (aussi Centretown Community Association en anglais) souhaite, pour sa part, que le projet comporte davantage de logements abordables en échange de l’acceptation de l’ombre que les tours projetteraient sur le quartier.

Date de réalisation : Inconnue

1047, chemin Richmond

Ouvrir en mode plein écran Un dessin d'architectes des trois tours proposées par Fengate Asset Management pour le 1047, chemin Richmond à Ottawa. Photo : Gracieuseté Fotenn

Quartier : Woodroffe-Lincoln Heights

Le projet : Fengate Development Holdings propose de construire 3 tours de 36, 38 et 40 étages surplombant la rivière des Outaouais, près de Lincoln Heights.

Le plan prévoit plus de 1300 unités d'habitation, la plupart avec une ou deux chambres à coucher, ainsi que des espaces commerciaux au rez-de-chaussée.

Le projet immobilier serait situé juste en face de la future station de train léger New Orchard, dans une zone résidentielle déjà dense.

Date de réalisation : Inconnue

665, rue Albert

Ouvrir en mode plein écran Un dessin d'architectes du projet de développement Dream, sur les plaines LeBreton à Ottawa Photo : Gracieuseté Dream

Quartier : Plaines LeBreton

Le projet : Dream Asset Management, l'une des sociétés à l'origine du projet Zibi, envisage de construire un complexe de deux tours sur les plaines LeBreton, juste à côté de la station de train léger Pimisi.

Telles qu'elles sont proposées, les tours de 31 et 36 étages se démarquent par leur originalité visuelle. Elles comprendraient 607 logements locatifs - dont 41 % seraient considérés comme abordables - ainsi que des commerces, un centre communautaire et un parc.

Date de réalisation : Le conseil municipal a approuvé le changement de zonage nécessaire l'année dernière, et l'entreprise s'efforce maintenant d’obtenir toutes les approbations.

Le vice-président du développement de Dream, Justin Robitaille, n'a pas dévoilé de calendrier exact pour la construction des édifices, mais il a indiqué que la société s'efforçait de mener le projet à bien dans un avenir proche.

2026, rue Scott

Ouvrir en mode plein écran Un gros plan sur les façades des tours qui sont proposées pour le 2026, rue Scott, à Ottawa. Photo : Gracieuseté Hobin Architecture

Quartier : Westboro

Le projet : Hoppner Holdings a déposé une demande pour construire deux tours de 40 étages juste en face de la station de train léger Westboro. Colonnade Bridgeport dit également être impliqué dans le projet.

Les plans ont déjà changé deux fois, passant d’un projet de trois tours, en 2022, à un projet de deux tours avec un lien reliant les deux gratte-ciel. Les derniers plans prévoient la suppression du lien, mais le projet pourrait accueillir des terrasses et une place piétonne.

Date de réalisation : Le début des travaux est espéré au troisième trimestre de l'année prochaine.

2, avenue Robinson

Ouvrir en mode plein écran Un dessin d'architectes du projet de construction de quatre tours au 2, avenue Robinson à Ottawa Photo : Gracieuseté 2 Robinson Property Limited Partnership

Quartier : Côte-de-Sable

Le projet : Ce projet de quatre tours situé à l’extrémité du quartier de la Côte-de-Sable, près de l’avenue Lees, est intéressant en partie en raison de l'histoire de l'endroit.

Il abritait auparavant un centre culturel iranien qui a été confisqué dans le cadre d'un procès visant à saisir des biens iraniens pour indemniser les victimes des groupes financés par le gouvernement iranien. À l'époque, la valeur du lieu était estimée à 3,9 millions $.

Selon les soumissions et une recherche sur les titres de propriété, le promoteur semble être Place Dorée Real Estate Holdings Inc., une société basée à Montréal.

Le projet initial de 5 tours a été revu et comprend désormais 2 tours de 32 étages et 2 tours de 28 étages. Le projet prévoit 1440 unités d'habitation, des espaces commerciaux et un parc public doté d'un amphithéâtre.

À quelques pas de la station de train léger Lees, il se trouve dans une zone centrale que la Ville d'Ottawa cherche à densifier.

Date de réalisation : Inconnue

L’édifice Standard Bread

Ouvrir en mode plein écran Un dessin d'architectes du projet d'aménagement de l'actuel bâtiment de Standard Bread dans le quartier Hintonburg Photo : Gracieuseté CLV Group

Quartier : Hintonburg

Le projet : CLV Group Developments cherche à préserver l’édifice Standard Bread dans le quartier Hintonburg, tout en y ajoutant 3 tours de 35, 33 et 30 étages. Celui-ci a récemment été déclaré patrimonial.

L'ancienne usine à pain, que la Ville considère comme un exemple rare de bâtiment industriel du début du XXe siècle , abrite aujourd'hui le collectif Enriched Bread Artists.

Il occuperait un pâté de maisons entier, juste à côté de la future station de train léger Corso Italia. La proposition date de 2021, bien qu'un plan encore plus important pour le site, émanant d'un autre promoteur, remonte à 2018.

Le plan actuel prévoit 846 logements, des bureaux et deux petits espaces verts publics. Les commerces feraient face à l'avenue Gladstone et à une nouvelle rue piétonne parallèle à la voie ferrée. Chacune des tours reposerait sur des bâtiments de quatre ou cinq étages en brique rouge et en béton.

Des panneaux métalliques noirs sont destinés à refléter le caractère industriel de la zone environnante . Les tours elles-mêmes seraient principalement grise et blanche, bien que la plus haute ait des touches de rouge.

Date de réalisation : Inconnue

2946, chemin Baseline

Ouvrir en mode plein écran Le projet de Brigil au 2946, chemin Baseline à Ottawa Photo : Gracieuseté Neuf

Quartier : Bruce Farm

Le projet : Baseline est en passe de devenir un pôle d'attraction pour la construction de gratte-ciel. Plusieurs projets sont en cours d'approbation, dont beaucoup se situent près du chemin Merivale.

L’un des plus importants se situe plus à l'ouest, avec des tours de 32 et 28 étages proposées près de l'hôpital Queensway-Carleton, ainsi qu'un immeuble de 9 étages. La hauteur nécessite une modification du zonage actuel, qui devrait être soumise au comité de la planification et du logement de la Ville, en septembre.

Le promoteur, Brigil, a fait appel à la compagnie d’architecture Neuf pour une conception qu'il qualifie de ludique et dynamique . Le projet prévoit 700 unités résidentielles. Il comprend un parc public, un petit nombre de maisons de ville et des commerces.

Bien que Baseline ne soit pas situé sur une ligne du train léger, l'ensemble du corridor a été désigné comme itinéraire de transport en commun rapide par autobus dans le plan directeur des transports de la Ville, qui assouplit considérablement les restrictions de zonage dans le but d'accueillir une plus grande densité urbaine.

Date de réalisation : Inconnue

70-80, croissant Woodridge

Ouvrir en mode plein écran Le dessin d'architectes des tours proposées par Ferguslea Properties près de Bayshore, à Ottawa Photo : Gracieuseté Fotenn

Quartier : Bayshore

Le projet : Ferguslea Properties envisage d’ajouter des tours de 40 et 37 étages à proximité du site de son projet de développement immobilier Accora Village, juste à côté du centre commercial Bayshore.

Jusqu’à 584 unités résidentielles pourraient voir le jour, auxquelles s’ajouteraient des commerces au rez-de-chaussée et un espace ouvert avec une pataugeoire et des œuvres d’art public.

Le projet en jouxte un autre, de deux tours légèrement moins hautes, qui est également en cours d’étude.

Date de réalisation : Inconnue

1640-1660, avenue Carling

Ouvrir en mode plein écran Un dessin d'architectes du projet immobilier proposé par RioCan sur l'avenue Carling Photo : Gracieuseté Hobin Architecture

Quartier : Highland Park

Le projet : RioCan Holdings veut construire 6 immeubles allant jusqu’à 40 étages sur l’édifice du Centre Canadian Tire, situé sur l’avenue Carling.

Le projet devrait regrouper 1715 unités d’habitation, un nouveau parc public et des commerces au rez-de-chaussée. Les tours les plus hautes, de 40, 37, 30 et 22 étages, seront destinées à la location. Une tour de 20 étages devrait également accueillir des appartements et une maison de retraite de 9 étages.

On ne sait toutefois pas exactement à quoi ressembleront les bâtiments, le projet actuel n’étant qu’une maquette. Le promoteur demande une modification du règlement de zonage afin d’augmenter la hauteur maximale de ses immeubles.

Date de réalisation : Inconnue