Des résidents de l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ont eu un réveil brutal, vendredi. Un important bris d'aqueduc a causé des inondations sur la rue Bélanger, entre la 15e Avenue et la 20e Avenue.

Un périmètre de sécurité a été établi aux limites de l'incident pour colmater la fuite et prêter assistance aux sinistrés. Certains domiciles ont été inondés, tandis que plusieurs voitures étaient à moitié submergées dans l'eau.

Pour les résidents ici, ça va être compliqué, surtout avec le trafic cet après-midi, les voitures et tout. J'espère que d'ici là, la situation va être réglée , a affirmé un citoyen touché par ce bris d'aqueduc.

Ouvrir en mode plein écran L'eau atteignait presque le niveau du moteur de certaines voitures. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

Martin Guilbault, chef de division du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), s'est adressé aux médias vers 8 h, à l'intersection de la 16e Avenue et de la rue Bélanger, pour faire le point sur la situation.

Publicité

Environ 40 000 personnes se trouvent sans électricité à l'heure actuelle. M. Guilbault précise que cette mesure préventive, prise de concert avec Hydro-Québec, vise à éviter que l'eau entre en contact avec l'électricité, notamment pour les logements situés dans les sous-sols.

Officiellement, 9 pannes touchent 7150 clients de la société d'État, indique le site web d'Hydro-Québec. Les pannes sont circonscrites entre la rue d'Iberville, à l'ouest, le boulevard Pie-IX, à l'est, la rue Crémazie, au nord, et la rue Saint-Zotique, au sud.