Train léger : apprendre à faire deux heures de trajet pour aller travailler

En temps normal, il faut compter entre 55 et 70 minutes à Angela Counter pour quitter Orléans jusqu'à la station Parlement. Mais depuis l’arrêt du train léger, elle affirme que ce même trajet lui prend deux fois plus de temps.

Mardi, CBC News a accompagné Angela Counter sur le chemin du retour vers chez elle, afin d’avoir un aperçu direct de son quotidien.

Le trajet a duré plus de deux heures. Mme Counter a passé une heure et 42 minutes dans les différents autobus, en plus du temps à marcher entre les arrêts afin de prendre ses différentes correspondances.

Même si elle a dû attendre 30 minutes l’arrivée de l'un de ses autobus à l’arrêt Blair, elle estime que le trajet n’était pas si mal .

Avec le temps, on apprend à revoir ses critères à la baisse. Alors, quand il y a des surprises agréables, ça semble mieux , lance-t-elle.

Il lui est déjà arrivé de louer un Airbnb dans le centre-ville, quand le train léger ne fonctionnait pas.

Désormais, elle envisage le recours aux vélos électriques et au covoiturage. Sa confiance envers le système de transport en commun a été durablement mise à mal.

Je suis sûre qu’ils essaient, mais il est choquant qu’en quatre ans, la situation soit toujours aussi mauvaise. J’ai tellement perdu confiance dans le système que je pense que ma perception de celui-ci s’est beaucoup dégradée.

Des usagers attendent l'autobus R1. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Chronologie d’un long trajet

Son trajet a commencé à l’arrêt de l'autobus R1, près de la station Parlement, où 10 à 15 personnes se tenaient déjà debout. Mme Counter est montée dans un autobus non articulé.

L’attente n’a pas été trop pénible, dit-elle, car elle a pu prendre le premier autobus qui s’est présenté - au lieu d’attendre en raison d'un manque de place.

L'autobus qu’elle avait pris ce matin-là de son domicile à la station Blair était articulé, mais il n’y avait que 14 passagers, dit-elle. Le R1 qu’elle a pris à Blair, en revanche, n’était pas articulé et comptait une soixantaine de passagers.

Pourquoi les autobus articulés restent-ils aux arrêts moins achalandés? se questionne Mme Counter.

Une fois à bord, il a fallu 15 minutes pour se rendre à l’Université d’Ottawa, ce qui prend seulement deux arrêts au train léger.

L'autobus a continué jusqu’à la station St-Laurent et là, Mme Counter s’est demandé pourquoi l’accès à certaines stations était si difficile. Il a fallu sept ou huit minutes pour entrer et sortir de St-Laurent lors de ce trajet.

Un autobus R1 d'OC Transpo (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / David Bates

Selon Mme Counter, le trajet en autobus entre le Parlement et Blair dure généralement de 25 à 30 minutes, mais elle n’est jamais sûre de la durée du trajet.

C’est imprévisible. Parfois, le trajet est très long sur la R1 et d’autres fois, tout va bien. Ce trajet était correct , dit-elle, ajoutant que le trajet actuel est plus long qu’il ne l’était avec les autobus express, avant l’ouverture du train léger.

À la station Blair, elle a attendu son prochain autobus pendant 30 minutes, une attente qu’elle évite normalement grâce à un horaire plus prévisible sur la ligne de la Confédération.

Finalement, lorsque CBC et Mme Counter se sont séparés, il s’était écoulé une heure et 42 minutes, sans compter les marches vers et depuis l’arrêt d'autobus à chaque extrémité du trajet. Au total, elle a mis environ deux heures pour faire ce qui lui prenait auparavant la moitié du temps.

Moins de temps avec ses enfants

Mme Counter confie que la fermeture du train léger — et d’innombrables autres interruptions de service — a perturbé certaines des parties les plus importantes de sa vie.

Si je suis dans l'autobus, je ne suis pas avec mes enfants , explique-t-elle.

Elle affirme qu’elle a modifié tout son emploi du temps pour compenser le temps de trajet supplémentaire.

Je continuerai à partir très tôt, comme ce matin, et je quitterai probablement le travail très tôt, comme cet après-midi , lance-t-elle.

Et à la fin de son trajet, Mme Counter admet que l’un des aspects les plus difficiles de tout ça est de savoir qu'il faudra recommencer la même routine le lendemain.

C’est trop. C’est trop long , dit-elle. Je suis fatiguée et je veux rentrer chez moi.