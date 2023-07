Chaleur extrême : des ressentis de 40 dans le Sud de l’Ontario

Vendredi étouffant pour l'ensemble du Sud de l'Ontario. L'indice humidex oscillera autour de 40, selon Environnement Canada, qui prolonge ses avertissements de chaleur extrême depuis trois jours.

Ces avertissements s'étendent de Windsor à Oshawa, à l'est de Toronto, jusqu'à Barrie et Orillia, au nord, et Niagara Falls, au sud-est.

Face à cette humidité, l'agence météorologique conseille à la population de rester au frais, de se maintenir hydratée même avant de ressentir la soif et prévient que cet air très chaud et humide peut aussi occasionner une détérioration de la qualité de l'air .

À Toronto, les personnes tentées par la baignade sont avisées d'éviter 4 des 10 plages inspectées par les services sanitaires de la Ville. Les plages Woodbine, Centre Island, Sunnyside et Marie Curtis Park sont jugées impropres à la baignade vendredi à cause d'une trop forte concentration de la bactérie E. coli.