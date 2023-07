Le Windsor Star cède 100 ans d’histoire à la Ville

Le Windsor Star remet plus de 100 ans d'archives à la Bibliothèque publique de Windsor. Des photos, des journaux et des données de circulation datant de 1917 seront bientôt accessibles au public.

Postmedia, la société mère du Windsor Star, a conclu cette semaine un accord avec la Ville de Windsor et la bibliothèque.

C'est une mine d'informations sur les guerres, les grèves, les célébrations et les réalisations , indique Craig Pearson, rédacteur en chef du Windsor Star, dans un communiqué jeudi.

Auparavant, seuls les journalistes du Windsor Star pouvaient accéder à ces documents. Mais, lorsque Postmedia a fermé l'imprimerie de l'avenue Starway en mars dernier, le journal a dû prendre une décision concernant ses archives.

Pour Mark McKenzie, conseiller municipal et président du conseil d'administration de la bibliothèque, conserver ces archives est indispensable.

Je ne vois pas de meilleur endroit que la Bibliothèque publique de Windsor pour conserver ces informations historiques et les rendre accessibles à tous , affirme-t-il. Avec la fermeture de l'imprimerie de Postmedia sur E.C. Row, nous craignions que ces archives ne soient expédiées à Toronto et que nous ne les revoyions plus jamais. Nous voulions nous assurer que cela n'arriverait pas.

Ouvrir en mode plein écran Édifice du Windsor Star, 1920, au coin des rues Ferry et Pitt. Photo : Bibliothèque de Windsor

Selon M. McKenzie, la décision de conserver et d'exposer les archives à Windsor est aussi le signe d'un changement dans la manière dont Windsor perçoit et valorise sa propre histoire.

Au cours des cinq ou dix dernières années, nous avons essayé de commencer à préserver notre histoire. Pendant une très longue période, Windsor a en quelque sorte ignoré son histoire. On le voit avec les bâtiments qui ont été démolis et on se dit, avec le recul, qu'on n'aurait peut-être pas dû faire ça , souligne le conseiller municipal.

La bibliothèque intégrera les archives dans sa conception, y compris une exposition publique et un espace permettant au public d'y accéder.

Le Windsor Star couvre Windsor et le comté d'Essex depuis 1860 en tant qu'hebdomadaire et depuis 1890.

Il s'est également appelé Windsor Record (1888), Border Cities Star (1918) et Windsor Daily Star (1935), avant de devenir le Windsor Star en 1959.

Avec des informations de CBC