Élection partielle ontarienne : la libérale Karen McCrimmon élue dans Kanata-Carleton

La libérale Karen McCrimmon a été élue jeudi soir dans la circonscription de Kanata-Carleton, à Ottawa, selon les résultats non officiels d'Élections Ontario.

D'après les données préliminaires du dépouillement, Mme McCrimmon a remporté l’élection partielle provinciale avec une mince avance sur son plus proche rival, le progressiste-conservateur Sean Webster.

La candidate Melissa Coenraad, du Nouveau Parti démocratique (NPD) est arrivée troisième.

Lors du dépouillement des votes, une lutte serrée à trois s’est rapidement dessinée entre les libéraux, conservateurs et néo-démocrates.

Ancienne membre des Forces armées canadiennes, Karen McCrimmon a servi en tant qu'officière supérieure d'état-major au quartier général aérien de l'OTAN et a effectué une mission en Afghanistan en 2004.

Elle a représenté la circonscription de Kanata-Carleton au fédéral de 2015 à 2021. Elle a finalement décidé de ne pas se représenter.

Au total six candidats briguaient les suffrages dans le cadre de cette élection, en comptant la candidate du Nouveau Parti bleu de l’Ontario, celui de Parti vert de l’Ontario et un candidat indépendant.

Selon Élections Ontario, 91 666 électeurs étaient inscrits dans la circonscription de Kanata-Carleton et un peu plus de 35 % d’entre eux ont exprimé leur voix.

L’élection partielle a été déclenchée suite au départ en mars dernier de Merrilee Fullerton, la députée progressiste-conservatrice et ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.