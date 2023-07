Radio-Canada prédit une victoire libérale dans Scarborough—Guildwood

Radio-Canada prévoit que la libérale Andrea Hazell remportera l'élection partielle dans la circonscription provinciale de Scarborough-Guildwood, dans l'est de Toronto.

Mme Hazell est une femme d'affaires qui est présidente de la chambre de commerce de Scarborough. Elle est aussi active au sein de la communauté caribéenne.

Elle succède à Mitzie Hunter, qui a représenté la circonscription pendant près de 10 ans à l'Assemblée législative ontarienne.

Mme Hunter a démissionné en mai pour se lancer, sans succès, dans la course à la mairie de Toronto.

Les progressistes-conservateurs avaient espéré que le conseiller municipal Gary Crawford, qui a abandonné son poste à l'hôtel de ville au cours des derniers jours, pourrait ravir la circonscription aux libéraux.

Les résidents de Scarborough-Guildwood se sont rendus aux urnes quatre fois en un peu plus d'un an : pour les élections provinciales, pour les élections municipales, pour l'élection à la mairie qui a suivi la démission de John Tory et cette fois pour choisir un nouveau représentant à Queen's Park.