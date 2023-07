En 24 ans, il n'y a jamais eu autant de vols de véhicules au Nouveau-Brunswick. Selon de nouvelles données de Statistique Canada publiées jeudi, il y en a eu 2054 en 2022. Un chiffre en hausse de 18 % par rapport à l'année précédente.

Ces statistiques sur les vols de véhicules sont disponibles pour les 24 dernières années. Le taux de vol a été à son plus haut niveau depuis 2004.

En diminution ou stables de 2005 à 2016, les vols de véhicules motorisés ont augmenté chaque année au Nouveau-Brunswick depuis 2017.

Les vols de véhicules motorisés sont classés dans la catégorie des infractions contre la propriété. Même si les véhicules ont été plus ciblés récemment, les infractions contre la propriété dans leur ensemble — ce qui inclut tous les vols et les entrées par effraction — ont diminué de 1,3 % entre 2021 et 2022 au Nouveau-Brunswick.

On note toutefois que les infractions contre la propriété étaient en 2021 à leur plus haut niveau depuis 2005 dans la province.