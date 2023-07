Retourner aux sources pour sensibiliser à l’importance de l’eau potable. C’est l’objectif que se donne la Corporation de protection de l'environnement de Sept-Îles en balisant un sentier de dix kilomètres le long de la rivière des Rapides, près du lac du même nom où la Ville puise son eau.

Des panneaux d’interprétation seront aussi installés sur le parcours pour informer les randonneurs sur la gestion de l’eau potable et la protection des milieux humides.

Le chemin pédestre en question est déjà connu sous le nom de Sentier à Jo. Il nécessite toutefois quelques travaux d’aménagement pour le délimiter et le sécuriser. Le Fonds d'action Saint-Laurent octroie 120 000 $ par son Programme Affluents Maritime pour baliser le parcours.

Le sentier va demeurer rustique comme il l'est présentement. On veut garder le caractère naturel du sentier, pour que les gens entrent en communion avec la nature.

Ouvrir en mode plein écran Chad Rice veut sensibiliser les Septiliens et les randonneurs à mieux gérer l'eau potable. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Dans les prochains mois, des chablis seront retirés du sentier, une passerelle de bois sera construite pour circuler sans endommager les milieux humides et une clôture sera posée le long du chemin de fer.

Si on est très optimiste, il est censé être fini avant l'hiver. Mais si on est réaliste, l'été prochain , ajoute Chad Rice.

Tourisme Sept-Îles, qui aidera à concevoir les panneaux d’interprétation et de balisage, voit d’un bon œil l’aménagement de ce sentier.

On a beaucoup de sentiers sur le territoire, mais peu sont balisés et sécuritaires. Ça fait un atout de plus pour notre boîte de propositions touristiques

Ouvrir en mode plein écran La Ville de Sept-Îles puise son eau potable au lac des Rapides, où circule la rivière éponyme. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le chemin pédestre en question formera une boucle avec le sentier du parc Aylmer-Whittom. Ça va être l'alternative plus longue et rustique du sentier de la nature du parc Aylmer-Whittom, qui lui est vraiment un sentier idéal pour les familles et les enfants , explique Chad Rice.

Pour sa part, le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), qui coordonne le Programme Affluents Maritime, estime que ce projet offre un meilleur accès à une faune et une flore très riches dans le secteur de la rivière des Rapides .

Ouvrir en mode plein écran Quelques travaux d'aménagement seront réalisés, mais le «caractère rustique» du sentier sera préservé, assure Chad Rice. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

On cherche [à financer] des programmes les plus universels et les plus globaux possibles, donc un projet qui touche les humains pour l'accès à l'eau et la biodiversité. Que ce soit pour la découverte ou la protection, quand on connaît mieux les choses, on les protège mieux , souligne le coordonnateur à l’administration et aux programmes du ROBVQ , Frédéric Olivier Brisson.

L’aménagement du sentier pédestre est aussi financé par l’aluminerie Alouette à la hauteur de 5 000 $.

Avec les informations de Catherine Gosselin et Paul Fontaine