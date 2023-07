Une étude met en évidence le rôle des permis municipaux dans l’accès au foncier

Un article de recherche qui s’est employé à comparer l'accès au foncier à Cochrane et Okotoks, en Alberta, démontre que les permis municipaux jouent un rôle important dans le coût des logements.

L’article (Nouvelle fenêtre) (en anglais) a été publié jeudi par l’École de politique publique de l’Université de Calgary.

Son auteur, Robert Falconer, a remarqué que ces deux villes situées à la périphérie de Calgary ont des caractéristiques similaires, notamment leurs démographies et les revenus de leurs ménages.

Cochrane et Okotoks présentent toutefois une différence quant au taux de construction de nouveaux logements approuvés par les autorités locales dans les deux municipalités entre 2010 et 2021.

En moyenne, Cochrane a construit trois fois plus de logements qu'Okotoks et a délivré cinq permis de construire résidentiels pour deux délivrés à Okotoks , souligne le chercheur Robert Falconer.

Il a aussi remarqué que la diversité des logements à Cochrane est plus grande et que les logements collectifs représentent 46 % des nouvelles mises en chantier, contre 16 % à Okotoks .

Impact du nombre de permis sur le coût du logement

Selon lui, ces différences sont probablement liées à la différence de coût du logement entre les deux villes aujourd'hui.

Malgré une demande de logements plus élevée à Cochrane, les logements y sont en moyenne 40 000 $ moins chers qu'à Okotoks.

Il note que le coût inférieur du logement à Cochrane survient alors que sa population a augmenté plus rapidement, soit environ 6 % par an, contre environ 2 % pour cent à Okotoks, au cours de la même décennie.

Publicité

L'augmentation du nombre de permis peut en être la raison, permettant à l'offre de nouveaux logements à Cochrane de correspondre à la demande plus élevée , écrit M. Falconer.

Leçons pour Calgary et d'autres municipalités

Robert Falconer espère que les cas de Cochrane et d’Okotoks constitueront un exemple pour d'autres municipalités, Calgary en particulier, alors que les préoccupations concernant le logement abordable ne cessent de croître.

Par ailleurs, le chercheur fait remarquer qu'Okotoks est confrontée depuis plus de 10 ans à des problèmes de permis d'utilisation de l'eau, ce qui a affecté sa capacité à se développer d'une manière qui n'a pas été le cas de Cochrane.

L'objectif de l'étude, explique Robert Falconer, n'est pas de déterminer la cause des choix politiques de chaque municipalité, mais ce que ces politiques ont pu avoir sur les coûts du logement aujourd'hui.

Le logement est une question complexe, note-t-il, et les décisions politiques prises par tous les ordres de gouvernement joueront un rôle.

Publicité

Les gouvernements municipaux peuvent exercer une plus grande influence sur les coûts du logement . Cela, explique-t-il, peut se faire à travers des règlements de zonage, qui déterminent le type de logement qui peut être construit, et des permis de construire, qui ont un impact sur les délais de construction et les coûts non matériels du logement .

M. Falconer fait remarquer également que, pour ce qui a trait aux permis de construire délivrés par habitant, le taux de délivrance de permis de Calgary ressemble beaucoup plus à celui d'Okotoks qu'à celui de Cochrane. Et je pense que cela se reflète quelque peu dans le prix des logements.

Avec les informations de Robson Fletcher