Pablo Rodriguez, autrefois ministre du Patrimoine canadien, a été nommé ministre des Transports du Canada, remplaçant ainsi Omar Alghabra.

Je suis très honoré de la confiance du premier ministre Justin Trudeau, explique Pablo Rodriguez. Les transports, c’est un énorme ministère. Je m’en rends compte. Ça touche à l'économie comme à la sécurité et ça comprend les avions, les aéroports, les bateaux, les ports et les trains. On fait vraiment de tout.

Remaniement ministériel : Pablo Rodriguez nommé ministre des Transports.

Le nouveau ministre des Transports a hâte de prendre en charge divers dossiers. J’entrevois ce nouveau défi avec beaucoup d'humilité. J’ai beaucoup à apprendre. On pense connaître bien des choses, mais tout ce qu’il y a à apprendre, c’est énorme!

Une foule de projets

Parmi les dossiers les plus importants, Pablo Rodriguez compte bien mettre les bouchées doubles sur le train à grande fréquence qui relie Québec et Toronto. C’est le plus grand projet d’infrastructures au Canada. Il y a beaucoup d’heures de départ et le train permet de réduire la durée du transport.

Il souhaite également plancher sur les lignes aériennes. Les gens travaillent fort toute l'année pour mettre des sous de côté et prendre des vacances. Ils veulent du service de qualité et surtout, ils veulent partir à temps. Ce n’est pas toujours le cas. Je veux voir ce qu'il se passe, je veux voir quels sont les défis et comment les régler.

M. Rodriguez tient également à rencontrer les dirigeants des compagnies aériennes et aimerait voir comment on traite la sécurité dans les aéroports pour déterminer ce qui pourrait être mieux fait.

Voie de contournement : un dossier incontournable

Pablo Rodriguez accorde une importance toute particulière à cette voie de contournement à Lac-Mégantic qui divise. Selon lui, cette étape est nécessaire pour permettre de tourner la page, de faire un deuil. Je pense à tous ceux qui ont perdu quelqu'un et je veux aller de l’avant , souligne-t-il.

Je comprends les gens de Lac-Mégantic qui n’en veulent plus, de cette voie de contournement. Ces gens voient le même train passer tous les jours avec le même type de cargaison qu’en 2013. Je comprends aussi les gens qui n'en veulent pas sur leur terrain parce que c’est très émotif. Par contre, ça fait 10 ans et il faut aller de l’avant, précise Rodriguez.

Meta et les médias, un sujet émotif

Je demeure lieutenant pour le Québec, mais je suis aussi touché personnellement, explique le ministère des Transports en parlant de la récente décision de Meta de mettre fin aux ententes avec les médias.

Google et Facebook vont chercher 80 % de tous les revenus. Ainsi, 500 salles de nouvelles ont fermé au cours des dernières années. Des grandes et des petites, des journaux comme des radios. Ça vient affaiblir notre démocratie de façon importante. Ces géants du web doivent comprendre qu’ils ne sont pas au-dessus de la loi et qu’ils doivent payer leur juste part. Pas plus, pas moins. Ce qui est juste.