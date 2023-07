Opération délicate pour réhabiliter le pont Alphonse-Normandin

Les travaux de réhabilitation se poursuivent au pont couvert Alphonse-Normandin, à Saint-Dominique-du-Rosaire, près d’Amos.

Le projet de 6,6 millions de dollars a franchi une étape importante jeudi, alors qu’on a déplacé les poutres triangulées. En raison de sa taille, le pont couvert ne pouvait être levé dans son entier, comme ce fut le cas avec le pont Leclerc en 2021.

La structure a plutôt été démantelée graduellement au cours des dernières semaines. Il ne restait plus qu’à déplacer les poutres triangulées, deux pans de murs d’environ 18 tonnes, sur le site de réparation aménagé tout juste à l’est du pont, sur le chemin Lavoie Ouest.

Ce sont deux opérations de levage. On va lever les poutres triangulaires qui tiennent le pont. On va les mettre de côté pour réhabiliter le pont sur un site de réparation. On va remettre les lambris, le toit, réparer les platelages et une fois ces opérations terminées, on va remettre le pont sur ses pattes , explique Robert Molenge, responsable du module des structures à la direction générale de l’Abitibi-Témiscamingue du ministère des Transports.

Robert Molenge, responsable du module des structures à la direction générale du ministère des Transports en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Beaucoup de précautions

Il s’agissait d’une manœuvre très délicate pour les ouvriers de l’entrepreneur Construction Audet & Knight, qui ont dû agir avec beaucoup de précaution.

Il faut que le grutier soit très très habile, parce que si le pont est désaxé, il y aura rupture et on viendra perdre une partie de l'histoire du Québec et de l’Abitibi en même temps.

C’est justement parce qu'il s'agit d'un témoin du savoir-faire québécois et abitibien que l’on procède à la réhabilitation de ce pont couvert de type Towne québécois, construit en 1950.

Des ouvriers de l'entrepreneur Audet & Knight s'affairent à retirer les fixtures qui maintenaient les poutres triangulées en place. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

C’était vraiment élaboré ici, au Québec, et c’est un savoir-faire. Remarquez l’âge du pont. On voit quand même qu’il tient bon. Ce pont détient un indice patrimonial très élevé, de 67. Il doit être réhabilité pour qu’on puisse le conserver à l’état. C’est un patrimoine qui retrace l'histoire de l’ingénierie des ponts couverts au Québec , estime Robert Molenge.

Le projet prévoit aussi le remplacement des culées actuelles, soit les assises sur lesquelles repose le pont. Des batardeaux seront aménagés pour couler de nouvelles fondations au sec, puis un nouveau système structural sera mis en place.

Le pont réhabilité pourra ensuite être déplacé et déposé sur ses nouvelles assises, qui seront 18 pouces plus élevées que les anciennes pour le protéger des inondations. Les travaux doivent se terminer le 4 décembre.

Les poutres triangulées du mur sud ont été levées par une grue, qui a dû ensuite les faire passer par-dessus le pont temporaire, au-dessus de la rivière Davy, puis déposées sur le site de réparation. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Capacité portante

En plus d’assurer sa pérennité pour au moins les 50 prochaines années, les travaux de réhabilitation du pont couvert Alphonse-Normandin lui permettront de retrouver sa capacité portante perdue en 2006.

Il fallait continuer d’assurer la sécurité des gens et permettre aussi à la municipalité de pouvoir faire circuler ses camions de déneigement et le camion de pompiers. Le pont était en limitation des charges à 8 tonnes pour tout type de véhicule. Lorsque les travaux seront terminés, cette limitation de charges sera levée , précise Nicole Gaulin, conseillère en communications à la direction générale de l’Abitibi-Témiscamingue du ministère des Transports.

Nicole Gaulin, conseillère en communications à la direction générale de l'Abitibi-Témiscamingue du ministère des Transports. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le pont Alphonse-Normandin demeure le seul accès pour une résidence située du côté ouest de la rivière Davy.

En plus de conserver son caractère patrimonial, le pont va aussi demeurer fonctionnel. Il permettra aux usagers de circuler avec tout type de véhicule. Ça va aussi représenter un attrait touristique intéressant pour la région , fait valoir Mme Gaulin.

L’Abitibi-Témiscamingue est la région du Québec qui compte le plus grand nombre de ponts couverts, avec 13.