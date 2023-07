En moins d’une semaine, des policiers ont été victimes d’attaques sur le territoire montréalais dans trois affaires différentes. Selon le chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Fady Dagher, une partie de la solution repose entre les mains des élus.

Réagissant à ces tristes événements, le directeur du SPVM réclame que les législateurs prennent en charge les personnes souffrant de problèmes de santé mentale pour qu’elles soient mieux encadrées et mieux suivies .

Dans une entrevue accordée à l’émission En direct sur l’info, sur les ondes du RDI, Fady Dagher a expliqué en détail les défis auxquels font face les policiers dans des situations de crise liées à des problèmes de santé mentale.

Nous ne sommes ni des médecins, ni des psychologues, ni des travailleurs sociaux, ni des psychiatres. On arrive dans le feu de l’action et on n’a pas beaucoup de temps de recul, parce que tout se passe [vite] dans une crise, et ça, c’est très difficile , a-t-il indiqué.

Ça devient extrêmement étouffant, difficile à travailler. Par rapport à d’autres professions, nous avons une fraction de seconde pour porter un diagnostic et un jugement très rapide.

M. Dagher plaide pour de la prévention et le traitement en amont des problèmes liés à la santé mentale. Dans un état de crise, même si je mets un psychologue, c’est déjà trop tard , avise-t-il.

Le directeur explique que les policiers peuvent être davantage entraînés avec des outils intermédiaires comme le Taser au lieu des armes à feu pour faire face à des situations de crise.

On peut encore les former sur des scénarios spéciaux de désescalade, mais même à cela, lors de la crise, c’est trop tard , estime-t-il.

Une meilleure prise en charge

Pour le directeur du SPVM , il est nécessaire que les législateurs prennent en charge les problèmes liés à la santé mentale.

J’implore les grands législateurs d’avoir un meilleur encadrement envers un certain pourcentage des personnes qui ont des problèmes de santé mentale […] je parle de 5 à 10 % des personnes qui ont des problèmes psychologiques beaucoup plus importants pour qu’ils soient mieux suivis, mieux encadrés et mieux pris en charge avant qu’une crise arrive , a-t-il déclaré.

N’importe quel directeur de police au Québec va vous dire que c’est un cauchemar pour nous de perdre la vie d’un citoyen ou d’un policier à cause d’une situation sentimentale qui a été mal prise en charge et mal suivie. Franchement, c’est ridicule.

M. Dagher regrette que les difficultés que vivent les policiers ne soient pas mises en relief et davantage considérées.

8:24 Entrevue avec le directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Fady Dagher.

Ce matin, quand je vois les nouvelles un peu partout, j’ai un policier qui est blessé et une autre qui est dans un état de choc à l’hôpital. Et puis, on me parle partout dans les nouvelles du remaniement ministériel au fédéral […] Franchement, on est où, là? C’est comme une banalisation de la santé mentale. C’est comme si personne ne s’en occupe , a-t-il déploré.