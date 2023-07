Le premier long métrage en 10 ans du grand cinéaste d'animation japonais Hayao Miyazaki ouvrira le 48e Festival international du film de Toronto (TIFF), le 7 septembre.

Le garçon et le héron est écrit et dessiné à la main par le maître Miyazaki, âgé de 82 ans, qui est sorti de sa retraite pour réaliser ce douzième long métrage. Ce rite de passage à l'âge adulte est centré sur un garçon dont la mère est tuée pendant la Seconde Guerre mondiale et sur le monde magique dans lequel il se réfugie.

Miyazaki, qui a remporté un Oscar pour Le voyage de Chihiro de 2001, acclamé autant par la critique que par le public, est considéré comme un brillant conteur et a inspiré des cinéastes d'animation du monde entier.

Le garçon et le héron a établi des records au box-office lors de sa sortie au Japon plus tôt ce mois-ci, malgré une absence totale de promotion des studios Ghibli – même pas une bande-annonce. Le film aura droit à une grande première nord-américaine au TIFF le 7 septembre, au Roy Thomson Hall.

Hayao Miyazaki, cofondateur des studios Ghibli, a également réalisé Le vent se lève, finaliste aux Oscars en 2013, et le grand classique de 1988 Mon voisin Totoro.

Publicité

Le PDG du TIFF , Cameron Bailey, a déclaré dans un communiqué que c'était un honneur d'ouvrir le festival avec l'oeuvre de l'un des plus grands artistes du cinéma .

Aucune date de sortie dans les salles nord-américaines n'a encore été annoncée par la société GKIDS, qui distribuera le film plus tard cette année.