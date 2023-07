Une oursonne orpheline tenue en laisse près d’un camping

La vie sauvage n'est plus une option pour une oursonne orpheline dont la tanière a été détruite par des coupes forestières l'hiver dernier. Récemment relâchée dans la nature après une tentative de réhabilitation, la petite bête s'est retrouvée tenue en laisse par des humains, forçant les agents de protection de la faune à intervenir et la mettre en captivité.

L'épopée de la petite Morticia débute dans la région du Témiscouata, en février dernier, lorsque la tanière dans laquelle elle se trouvait a été détruite. Sa maman, qui s'y terrait avec ses trois petits, a pris la fuite et n'est jamais revenue.

Pris en charge par la direction régionale de la gestion de la faune, les oursons ont été confiés au Zoo Miller de Frampton, en Beauce, afin de commencer une réhabilitation dans l'espoir de les renvoyer à la vie sauvage. L'un des objectifs de cette mise en captivité, loin des yeux du public, était de les laisser grandir tout en limitant au possible les contacts avec les humains.

Selon Clifford Miller, propriétaire du zoo, les oursons avaient maximum un mois au moment de leur arrivée dans l'enclos de quarantaine. Pendant plusieurs semaines, les petits protégés ont été nourris au biberon, avant d'être sevrés.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Relâchés trop tôt?

Contre l'avis de l'équipe du Zoo Miller, la Direction de la gestion de la faune, au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, a pris la décision de relâcher les petits au début du mois de juillet.

Publicité

On le déconseillait. On trouvait que c'était prématuré, qu'ils étaient beaucoup trop jeunes , plaide Clifford Miller en entrevue à Radio-Canada. On venait de les sevrer. Ils commençaient à manger de la nourriture solide.

Selon M. Miller, il aurait fallu attendre encore une année, au moins, avant de penser à un retour à l'état sauvage.

Pour lui, l'idéal pour les oursons aurait été d'hiberner un hiver au zoo, question de couper le contact après avoir été nourris par des humains la première année. D'autant plus que dans la nature, ajoute-t-il, les jeunes ours passent généralement 18 mois avec leur mère avant de s'en séparer.

Au moment de la relâche, c'était déjà décidé que s'il y avait un retour vers [les humains], il n'y aurait pas de deuxième chance [pour les oursons].

En laisse

Morticia, sa soeur et son frère ont malgré tout été libérés. Deux des trois oursons, dont la petite oursonne, étaient munis de colliers télémétriques afin de permettre le suivi de leurs déplacements.

Selon des informations obtenues par Radio-Canada, corroborées par la Protection de la faune du Québec et Clifford Miller, Morticia a été séparée du groupe un peu moins de deux semaines après la libération. Des signalements ont notamment fait état de sa présence près du lac de l'Est, au Bas-Saint-Laurent, un lieu de villégiature connu du coin, situé à 30 kilomètres du site où les oursons ont été libérés.

Par courriel, la Protection de la faune confirme que l'oursonne a été attachée à un arbre avec une laisse et que son collier télémétrique a été coupé. Ce collier était programmé et aurait fini par tomber au sol au bout d'une période définie, permettant ainsi aux biologistes du gouvernement de récolter des données sur le comportement de l'animal.

Ouvrir en mode plein écran L'oursonne tenue en laisse ne sera plus apte à la vie sauvage. Photo : photo tirée de Facebook

Les personnes qui ont croisé le chemin de Morticia en ont profité pour se prendre en photo avec la petite bête d'à peine six mois, possiblement trop curieuse après avoir été en contact avec des humains au Zoo Miller. Des images se sont ainsi retrouvées sur les réseaux sociaux, provoquant des signalements du public.

En plus d'agir de façon imprudente, les personnes concernées ont mis fin à l'espoir de réhabiliter l'oursonne, déplore Clifford Miller.

Il y a des gens qui ne se sont pas mêlés de leurs affaires.

Tel que prévu avec la Direction de la gestion de la faune, une remise en liberté dans la nature n'est maintenant plus une option pour l'oursonne. Cette dernière a été retournée au Zoo Miller, où elle deviendra une résidente permanente en vertu d'un permis de captivité octroyé par le ministère.

Publicité

Une enquête est maintenant ouverte à la Protection de la faune du Québec concernant l'interaction entre Morticia et les personnes concernées.

Résidente du zoo

Le futur de Morticia est désormais scellé. Elle deviendra une résidente permanente du Zoo Miller.

À son retour en enclos en début de semaine, l'animal était blessé aux pattes, a fait savoir Clifford Miller. Son hypothèse est que l'oursonne a parcouru une grande distance pendant sa courte libération, probablement nerveuse dans les circonstances.

La première journée, elle a dormi toute la journée, couchée exactement où elle était [avant d'être libérée]. Les pattes vont guérir tranquillement.

L'affaire faisant l'objet d'une enquête, il n'était pas possible, pour le moment, de savoir si la bête a été déplacée volontairement par des humains ou si elle s'est rendue directement au lac de l'Est. Chose certaine, Clifford Miller maintient que la libération était prématurée .

Ouvrir en mode plein écran Les pattes de Morticia étaient couvertes d'ampoules et de plaies au moment de son retour au Zoo Miller. Photo : Courtoisie/Radio-Canada Zoo Miller

L'oursonne ne sera pas visible pour le public avant encore un long moment. Sa quarantaine durera au moins un an, estiment les propriétaires du zoo. Morticia sera éventuellement stérilisée, elle devra prendre du poids et de l'assurance, explique M. Miller.

Quand elle sera prête, le plan est de l'introduire dans l'enclos où se trouvent déjà deux ours noirs de 5 ans. Stérilisées, les deux bêtes pèsent actuellement entre 400 et 450 livres, alors que l'oursonne fait osciller la balance à une quarantaine de livres.