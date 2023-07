Une tour vacante sera convertie en hôtel au centre-ville de Winnipeg

Une tour vacante de six étages au centre-ville de Winnipeg sera bientôt transformée en un nouvel hôtel. Un projet qui saura revitaliser le centre-ville de la capitale, espère le gouvernement manitobain.

L'immeuble, situé sur la rue Broadway près de l'intersection de la rue Donald, sera converti en un hôtel Hyatt Centric de 140 chambres. L'établissement comprendra également un restaurant et un spa. Il s'agit du premier hôtel de ce type de la chaîne dans l'Ouest canadien.

Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de transformer un emplacement clé du centre-ville de Winnipeg en un hôtel de luxe de classe mondiale , indique, dans un communiqué, le président de Kothari Group, Anupam Kothari, dont l'entreprise a développé le projet.

Le gouvernement du Manitoba y investira 5,2 millions de dollars sur une période de 20 ans. L'argent proviendra du Programme d’incitation à l’investissement en immobilisations du Manitoba. Le coût total du projet est estimé à près de 40 millions de dollars.

L'hôtel devrait créer 200 emplois à court terme dans le secteur de la construction et 70 emplois dans le secteur de l'hôtellerie dans les trois ans suivant la fin des travaux.

Ce projet unique d'hôtel permettra de revitaliser un bâtiment vacant et de développer le tourisme et l'hôtellerie au centre-ville, en insufflant une nouvelle vie au cœur de la ville et en mettant en valeur ce qu'elle a de mieux à offrir , affirme, optimiste, le ministre du Développement économique, de l'Investissement et du Commerce, Jeff Wharton.

Du logement abordable au centre-ville

Par ailleurs, le gouvernement manitobain investira jusqu'à 2,7 millions de dollars pour la construction d'une tour de 21 étages sur la rue Colony. L'édifice devrait abriter 214 appartements de même que deux espaces commerciaux au rez-de-chaussée.

Quatre-vingt-six unités seront utilisées comme logements abordables. Un espace vert extérieur, une terrasse, une salle de sport et un salon seront également aménagés.

Ouvrir en mode plein écran Une tour de 21 étages comprenant des logements et des commerces doit être construite sur ce terrain du centre-ville de Winnipeg, entre les rues Good et Colony. Photo : Radio-Canada / Prabhjot Singh Lotey

Le projet, développé par la Community Renewal Corporation 2.0 de l'Université de Winnipeg, sera conçu pour n'émettre aucun gaz à effet de serre. Le tout devrait coûter un peu plus de 70 millions de dollars, selon la province.

Le bâtiment résidentiel devrait créer 200 emplois pendant sa construction et plus de 10 emplois une fois qu'il sera terminé.

La Ville de Winnipeg participe au financement de ces deux projets. La municipalité investira jusqu'à 1,4 million de dollars sur 10 ans pour l'hôtel et jusqu'à 5 millions de dollars sur 25 ans pour la tour d'habitation, de même qu'une subvention de 250 000 $.