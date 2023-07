Un campement de fortune cause bien des soucis à Granby

Un campement de fortune qui a pris forme au début de l’été cause bien des maux de tête à Granby.

Patrick St Denis est directeur général de SOS-Dépannage Moisson Granby. Ses locaux se trouvent à proximité du camp pour sans-abris. Depuis quelques semaines, il remarque que les dons que son équipe et lui ont amassés dans des bacs sont dérobés.

Quand ce sont des grosses quantités d’objets qui sont volées pour faire de la revente et qui ne sont pas utilisés pour des besoins personnels, ça nous choque.

Il explique s’être fait voler une planche à neige récemment, un objet qui n’est pas indispensable à la survie à son avis.

Ce campement s’agrandit de semaine en semaine. Les vols se multiplient au même rythme, mais ce ne sont pas les seuls désagréments auxquels fait face Patrick St-Denis.

Il y a de plus en plus de gens qui viennent s’installer et des choses se passent. Non seulement les vols sont plus fréquents, mais je constate du vandalisme et des bris de matériel , souligne-t-il.

Le campement pour itinérants aménagé derrière les locaux de l'organisme SOS Dépannage Moisson Granby a pris de l'expansion.

Feux allumés et sortie d’eau cassée qui a été laissée ouverte pendant plusieurs heures avant le bris. Voilà à quoi se bute Patrick St-Denis. Les gens ne fermaient pas l’eau donc elle coulait et a endommagé le terrain , se désole le directeur général.

Davantage d’encadrement, le souhait de Patrick St-Denis

Le directeur général ne veut pas évincer les gens. Il souhaite cependant que la surveillance et l'accompagnement se poursuivent sur le site afin d’éviter de nouveaux pépins. C’est un beau site, mais il faut encadrer les campeurs davantage et s’assurer qu’il n’y ait pas de débordements.

Cible itinérance zéro

La mairesse de Granby, Julie Bourdon, est bien au fait de la situation. Il y a peut-être trois ou quatre personnes pour qui c’est plus problématique. Si ces personnes ne respectent pas les règles, on va les évincer, car on ne veut pas créer des situations dangereuses tant pour les gens chez SOS Dépannage que pour les autres personnes en situation d’itinérance.

La Ville tente de convaincre les occupants de ce campement de retourner à l'unique campement officiellement toléré, derrière le cimetière Cowie. Ainsi, SOS Dépannage ne serait plus victime de vols et de vandalisme des campeurs.

Julie Bourdon souhaite également investir pour s’attaquer à l’enjeu de l’itinérance à Granby. Elle estime que la Ville doit se donner les moyens financiers pour y arriver et que l’aide de Québec permettrait de faire un pas dans la bonne direction.

SOS Dépannage a coupé l'accès a l'eau, a l'électricité ainsi qu'au Wi-Fi autour de ses locaux durant la nuit.

Peut-on accepter que des humains dorment dans des tentes dehors l’hiver, l’été, tout le temps ? Je ne pense pas , explique-t-elle.

Faire preuve de tolérance

Jean-Philippe Girard est intervenant en médiation sociale pour la Ville de Granby. Il travaille auprès des sans-abris qui vivent dans ce genre de campement de fortune.

Mon rôle, c'est d’aller à la rencontre de ces gens-là et de leur rappeler que beaucoup de services sont offerts sur notre territoire.

Si les campeurs connaissent les ressources vers lesquelles ils peuvent se tourner, ils seront moins enclins à voler, selon lui.

M. Girard demande aussi aux résidents de Granby de faire preuve de tolérance.

Ce sentiment de peur qu’on a peut être facilement vaincu quand on va à la rencontre de ces campeurs et qu’on écoute leur histoire. Certains d’entre eux vivent en campement et travaillent toute la semaine pour se sortir la tête de l'eau et pour trouver un logement.

Avec les informations de Thomas Deshaies