Cinq mois d’exploration musicale pour Rémy Bélanger de Beauport

Le violoncelliste improvisateur et compositeur Rémy Bélanger de Beauport se prépare à vivre une aventure certainement significative pour sa carrière : il participera à une résidence à New York pour approfondir sa démarche artistique.

L’artiste originaire de Beauport lève les voiles en direction du Studio du Québec à New York. Il passera cinq mois dans ce lieu de création administré par le Conseil des arts et des lettres du Québec. « Dans le parcours d’un artiste, ce sont des moments importants, charnières. C’est de voir qu’est-ce qui va sortir de moi, qui est ailleurs », raconte Rémy Bélanger.

Depuis 1981, plusieurs artistes de renom y ont séjourné, dont la chorégraphe Marie Chouinard, l’écrivain Michel Tremblay, le dramaturge Larry Tremblay et l’artiste multidisciplinaire Brigitte Poupart. « Je n’osais pas appliquer, je me demandais si j’avais la trempe de cette résidence-là, qui est, en plus, offerte à toutes les disciplines. »

L'artiste a donné des concerts au Canada, en Allemagne, au Mexique, en France et en Italie. Photo : Kerry Samuels

Malgré tout, le violoncelliste a tenté sa chance. J’ai appliqué et je me suis dit : "J’applique pour la première fois à la super résidence de New York et je me fais la promesse d’appliquer pour les 10 prochaines années chaque année jusqu’à temps que je l’ai" , explique-t-il. Je l’ai eu dès la première fois, les astres étaient alignés.

Partir sans plan

À l’image de sa pratique artistique, où l’improvisation, la spontanéité et le mouvement du corps priment, l’artiste essaie de ne pas avoir de plans pour son séjour à New York.« Ce qui est bien de l’improvisation, c’est justement que vu qu’on n'a pas de plans, on est ouvert à tout, des choses peuvent nous arriver », résume-t-il.

Le musicien de Québec aimerait toutefois aller voir des concerts, faire la rencontre de musiciens avec qui il pourrait jouer et échanger informellement, nourrir sa créativité et se créer un nouveau quotidien dans la Grosse Pomme.

Dès le 1er août, le violoncelliste de Québec commencera «un processus d'immersion de 5 mois dans la scène new-yorkaise des musiques improvisées et expérimentales». Photo : Kerry Samuels

« J’ai vraiment hâte de voir, en personne, qu’est-ce qui se passe avec la musique improvisée et comment les gens se débrouillent dans cet environnement-là qu’on décrit comme chaotique » ajoute-t-il.

Exploration poussée de la musique improvisée

Passionné des bruits, des textures et des reliefs qu’on peut créer avec le son, l’artiste compte bien s’imprégner de la richesse de la scène musicale new-yorkaise. « La musique improvisée, pour moi c’est la façon qui me ressemble le plus de faire de la musique. »

Dès l’adolescence, le Beauportois est attiré par la musique expérimentale. Au fil du temps, il s’initie à l’improvisation musicale, où il développe sa démarche axée sur le corps, l’intuition et l'interaction.

« Moi, les sons inhabituels, ce sont les sons qui viennent me chercher. C’est quasiment une vision aussi de la société qui peut sortir en musique ».

«Moi, les sons inhabituels, ce sont les sons qui viennent me chercher», affirme le violoncelliste. Photo : Uta Neumann

Ses performances sont surprenantes, déroutantes parfois. Rémy Bélanger de Beauport vise surtout à exprimer le corps, pour reprendre ses mots. « On ne vit pas dans un monde de beauté, tout le temps, explique-t-il. Je trouve que c’est super valide de rechercher la beauté en art, mais d’un autre côté, c’est très valide aussi d’aller ailleurs ».

Trajectoire artistique inébranlable

Rémy Bélanger est l’une des victimes de la tragédie meurtrière du 31 octobre 2020, dans le Vieux-Québec. Si les séquelles des blessures subies notamment à sa main droite sont présentes et que ses limites corporelles ont changées, sa démarche artistique, elle, demeure.

Rémy Bélanger de Beauport a témoigné des évènements dans une vidéo publiée sur son compte Facebook. (Photo d'archives) Photo : Facebook / Rémy Bélanger de Beauport

« C’est sûr que mon corps a une vulnérabilité, mes doigts ne sont pas comme les doigts d'autres personnes… mais ce sont les meilleurs que moi je connais. Dans cette vulnérabilité-là, il y a une puissance », témoigne-t-il, résilient.

Plusieurs mois de physiothérapie intensive et la natation lui ont permis de regagner de la mobilité. « Quand je suis sur scène et que j’explore les limites du corps, je poursuis ma pratique artistique ».

La résidence de Rémy Bélanger de Beauport à New York débute le 1er août prochain.