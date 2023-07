Le Collège Boréal de Sudbury offre gratuitement un programme de formation en électricité dédié uniquement aux femmes.

Nommée Électricité pour femmes, la formation genrée est offerte afin de rassurer les participantes intéressées par ce domaine et promouvoir une plus grande inclusion dans ce métier qui compte une majorité d'hommes.

C’est d’ailleurs l’absence d’hommes dans le programme qui a poussé Marina O’Bunsawin, une participante à la formation, à en bénéficier.

J’ai suivi une formation en mécanique il y a longtemps et nous étions juste deux filles. Il y a beaucoup de choses qu’on n’aborde pas facilement avec les hommes parce qu’on a l’impression de devoir justifier notre présence dans le programme, alors qu’ici on se parle toutes et quand on ne comprend pas quelque chose on s’interroge ensemble , explique Mme O’Bunsawin.

Parfois, quand on est dans des programmes avec les hommes, on a souvent l’impression de se ridiculiser en posant des questions alors que tout le monde est là pour apprendre.

Ouvrir en mode plein écran Émilie Byers est la seule femme à être certifiée en tant que technicienne de porte de garage en Ontario. Photo : Radio-Canada / Félix Hallée-Théoret

Pour Émilie Byers, une autre bénéficiaire de la formation, le fait d'être entourée seulement de femmes est rassurant.

C’est très différent pour moi d’être entourée de femmes pour en apprendre plus sur l’électricité. Ça fait trois ans que je travaille comme ouvrière et je n’ai jamais eu de femmes avec moi dans mon groupe donc c’est très encourageant , affirme Mme Byers.

L'étudiante est d'ailleurs la dixième personne en Ontario à être certifiée en tant que technicienne de portes de garages, et l'unique femme dans la province.

Très peu de femmes ouvrières en Ontario

Les femmes n’occupent que très peu d’espace dans les métiers ouvriers en Ontario, mais aussi dans tout le Canada.

Selon Statistique Canada, seulement 7,4 % des femmes étaient employées dans ce secteur du marché du travail, contre 92,6 % chez les hommes.

En Ontario, on recense un taux de 8,1 % de femmes contre 91,9 % chez les hommes.

Selon Christine St-Pierre, coordinatrice des programmes de préapprentissage au Collège Boréal, cette formation est l’occasion de répondre aux besoins de main-d’œuvre, tout en favorisant l’inclusion et la diversité dans ces domaines.

Quand on parle de métiers spécialisés, environ une personne sur cinq sera employée, donc on a une demande et il faut y répondre. On parle aussi souvent d’équité, d’inclusion et de diversité donc le fait qu’on offre cette formation est une bonne chose pour venir à bout de ces problèmes-là , soutient la coordinatrice.

Ouvrir en mode plein écran Christine St-Pierre souhaite que le programme reçoive des subventions régulières afin d'être offert fréquemment. Photo : Radio-Canada / Félix Hallée-Théoret

Toutefois, le programme n’a pu accueillir que douze participantes cette année.

En effet, il est subventionné par le ministère des Services sociaux à l’enfance et des Services sociaux et communautaires dans le cadre du programme pour l’autonomisation et la sécurité financière des femmes.

De ce fait, les inscriptions au programme sont limitées, ce qui réduit le nombre de personnes qui peuvent être sur le terrain. Une situation dont déplore Charles Rochon, représentant de l’entreprise Town and Country Electrical à Nipissing, qui a accueilli une des finissantes au programme l’an dernier.

C’est un bon programme. J’ai reçu deux femmes jusqu’à présent et ça leur donne une chance dans le milieu. J’aurais aimé pouvoir accueillir plus qu’une stagiaire par session mais ce n’est pas encore possible, on essaie d’arranger ça indique-t-il.

Mme St-Pierre espère avoir accès à cette subvention régulièrement pour offrir ce type de programme plus souvent.

Notons que le Collège Boréal a déjà offert un programme de préapprentissage gratuit en charpenterie, en soudure et aide à l’enseignement pour ne citer que ceux-ci.

La formation Électricité pour femmes a débuté le 17 juillet et est prévue pour vingt semaines, suivie d’une session de stages de huit semaines sur le terrain.

Avec les informations de Félix Hallée-Théoret