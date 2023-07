Il y a quelques années, Clara Émond n’avait jamais enfourché un vélo de route, encore moins participé à une course. Aujourd’hui, l’avocate de 26 ans se frotte aux meilleures cyclistes de la planète au Tour de France Femmes.

Avant d’entrer à l’Université Laval pour y étudier le droit, Clara Émond pratiquait le ski alpin, sport qu’elle a délaissé pour s’adonner pleinement à sa future carrière professionnelle.

J’ai eu un parcours assez atypique. En fait, j’avais jamais pratiqué le vélo, que ce soit de montagne ou sur route dans ma vie. J’ai toujours fait du ski alpin de compétition. Quand je suis arrivé un peu plus tard à l’université, j’ai décidé de me concentrer davantage sur mes études parce que je voulais décrocher un titre d’avocate , a-t-elle expliqué en entrevue avec Guillaume Piedboeuf à l’émission C’est encore mieux l’après-midi.

S’ennuyant de la compétition, l’athlète originaire de Saint-Ferréol-les-Neiges a décidé de commencer la course à pied. Quelques mois plus tard, elle s’inscrivait dans l’équipe de triathlon du Rouge et Or.

Ouvrir en mode plein écran Celle qui a étudié en droit ne se doutait pas qu'elle finirait par devenir cycliste professionnelle. Photo : Courtoisie/Arkéa Pro Cycling

C’est à ce moment qu’elle a essayé pour la première fois le vélo.

Publicité

Au départ, j’ai trouvé ça très difficile. On dirait que ce n’était pas du tout naturel. [...] Je partais avec quelques longueurs de retard , admet-elle en riant.

En 2021, en pleine pandémie, elle décide de prendre part au Grand prix cycliste de Charlevoix, sous les encouragements incessants de son copain.

Il trouvait que je m'améliorerais vite et, en fait, c’est lui qui m’a convaincu de m’essayer sur une piste de course lors du Grand prix cycliste de Charlevoix en 2021 et à la grande surprise de tout le monde, j’ai réussi à bien tirer mon épingle du jeu.

Tirer son épingle du jeu ? À sa toute première course en carrière, Émond remporte une épreuve et termine troisième au classement général. L’ascension avait commencé.

Direction l'Europe

Retour en 2023 donc, après plusieurs entraînements concluants, Clara Émond et son copain s’établissent en Espagne où le cyclisme occupe le plus clair de son temps. Elle signe alors avec la formation professionnelle Arkéa.

Publicité

L’opportunité de participer au Tour de France Femmes s’est ensuite rapidement présentée. Hors de question que Clara la refuse.

Tout était tellement aligné, tout s’enchaînait tellement bien que je ne pouvais pas non plus passer à côté d’une occasion comme ça , explique-t-elle.

Au moment de s’entretenir à l’émission C’est encore mieux l’après-midi, Clara Émond avait complété cinq étapes du Tour de France Femmes.

Ouvrir en mode plein écran Clara Émond (à gauche) pointe au 24e rang du classement général après cinq étapes. Photo : Courtoisie/Arkéa Pro Cycling

Elle pointe au 32e rang du classement général. Une autre cycliste de Québec, Simone Boilard est au 29e rang.

Ça fait du bien au moral de constater que j’avais les jambes pour suivre les meilleures , a-t-elle mentionné.

Est-ce que cette montée fulgurante parmi les grandes de la discipline l’effraie ?

Tout est allé tellement rapidement. On m’a souvent demandé si j’avais peur, mais justement, je venais tellement pas du milieu que je ne connaissais même pas les bonnes filles, les gros noms. Je pense que ça m’a aidé aussi à ne pas me mettre trop de pression , répond-elle.

Après avoir porté le chapeau de skieuse, de l’avoir troqué pour celui de triathlonienne, tout en obtenant celui d’avocate en chemin, Clara Émond fait face au plus grand défi de sa jeune carrière avec son tout nouveau : celui de cycliste professionnelle.