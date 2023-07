Une saison des tornades un peu au-dessus de la normale en Alberta

L’Alberta semble observer un nombre de tornades au-dessus des normales pendant la saison chaude, mais cette situation ne reflète peut-être pas la véritable fréquence de ce phénomène météorologique.

On est rendu à 16 tornades ‘’confirmés’’, ce qui est un peu au-dessus de la normale , indique à ce sujet Natalie Hasell, une météorologue d’Environnement et changement climatique Canada.

L’experte souligne néanmoins la possibilité que le nombre réel de tornades ayant eu lieu en Alberta soit plus élevé, en raison de la méthode employée pour les confirmer .

Alors, ‘’confirmer”, ça veut dire qu’on a vu la tornade, on a identifié que c’était une tornade , explique-t-elle, avant d’ajouter que ce travail n’est pas toujours facile compte tenu des situations géographiques.

En Alberta, on n'a pas beaucoup de monde, soulève-t-elle. [Il] n’y a pas beaucoup d'autoroutes non plus, alors on pourrait très facilement avoir beaucoup plus de tornades en réalité, mais il n’y a personne pour nous le dire.

Malgré ces difficultés, les experts peuvent se fier aussi aux dommages pour déterminer la présence de ce phénomène météorologique. Le caractère des dégâts, la façon dont les parties endommagées ont été éparpillées [...] ou la force des vents probables nous donne une idée que oui, c'était en fait une tornade.

La complexité de cette tâche est par ailleurs un des éléments ayant mené à la création du projet Northern Tornadoes Project, de l'Université Western, en Ontario.

Son directeur administratif, Dave Sills, fait savoir que si les tornades semblent plus présentes en Alberta, leur signalement au Canada est en dessous des normales.

À ce moment de l’année, nous en avons habituellement entre 50 à 70, selon les [données des] six dernières années. Pour [2023] nous en avons eu seulement 42. C’est un peu tranquille cette année.

Cette baisse au nombre de tornades cet été pourrait s’expliquer par la montée d’un autre événement météorologique d’envergure : les feux de forêt.

Il y a peut-être une connexion, déclare le professeur. Il semblerait que le soleil ne peut pas traverser et réchauffer l’atmosphère rapidement et on n’aurait pas autant de tornades et d’orages.

Il indique que lui et son équipe vont se pencher sur cette question, mais rappelle tout de même que toute conclusion va nécessiter beaucoup de temps.