Usine Arvida : la plus grande quantité de particules fines émises en six ans

En 2022, les cheminées de la vieille aluminerie Arvida de Rio Tinto, à Jonquière, ont craché le plus haut taux de particules fines dans l'air en six ans. Selon l'Inventaire national des rejets de polluants, les émissions ont fait un bond de 5 % par rapport à 2021, avec 1309 tonnes rejetées dans l'atmosphère.

Un total de 1249 tonnes avaient été émises en 2021.

C'est le pire bilan de l'usine vétuste depuis 2016. Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) avait épinglé l'aluminerie la plus polluante au pays, en avril 2022 pour un manquement à la loi après que l'usine ait émis des contaminants qui excédaient la limite permise. En vertu de son permis de polluer, l'aluminerie Arvida peut déjà rejeter deux fois plus de particules que la norme provinciale habituelle.

Selon les dernières informations à ce sujet transmises à Radio-Canada, il semble que le MELCCFP évalue toujours ses recours vis-à-vis de la multinationale pour ce manquement. En 2017, le ministère avait imposé une sanction de 10 000 $ à Rio Tinto pour avoir enfreint la même loi.

Tonnes de particules fines émises par l’Usine Arvida Année Tonnes 2015 1296 2016 1355 2017 1301 2018 1288 2019 1244 2020 1254 2021 1249 2022 1309 Source : Inventaire national des rejets de polluants

La multinationale disait pourtant avoir investi 30 M$ depuis 2018 pour moderniser les épurateurs de l'Usine Arvida, ce qui aurait permis, selon Rio Tinto, de réduire de 10 % les émissions de particules fines.

Deux salles de cuve en cause

L’entreprise met la faute sur deux salles de cuves ayant émis des particules au-delà des normes durant le mois d’avril.

Pour le mois d’avril 2022, les émissions de particules totales (ce qui inclut les particules fines) de deux salles de cuves sur six de l’Usine Arvida de Rio Tinto ont été supérieures à la norme mensuelle du ministère , a fait savoir l’entreprise par le biais d'un porte-parole.

Rio Tinto dit avoir mis en place des actions correctives pour éviter que la situation se reproduise.

Il est important de noter que les résultats d’émissions sont revenus à la normale dès le mois suivant, soit en mai 2022, et l’ont été pour le reste de l’année , a ajouté la porte-parole.

Une usine de remplacement a été annoncée à la mi-juin.

À la mi-juin, Rio Tinto a annoncé la construction de 96 cuves additionnelles de technologie AP60 pour venir remplacer les cuves précuites de l’Usine Arvida. Le démantèlement de salles de cuves doit débuter en 2024. Selon ce qui avait alors été annoncé, trois salles de cuves précuites demeureront en service après 2025. Les premières nouvelles cuves seront opérationnelles au début de 2026. Le gouvernement avait autorisé cette façon de faire dans le but de protéger les emplois.

L’installation des nouvelles cuves aura pour effet de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Des Arvidiens préoccupés

Des résidents d’Arvida, dans le quartier autour de l’usine, se sont dits inquiets jeudi lorsqu'interrogés par Radio-Canada.

Ça me préoccupe parce que moi, rendue à mon âge, ce n'est pas grave, mais pour les enfants qui respirent ça, parce qu'on respire ce qu'on ramasse tous les jours-là. Ils ne feront pas grand-chose , a exprimé une dame faisant référence à la suie qui se dépose au sol, selon elle.

L’annonce d’une usine de remplacement est bien accueillie, même si les bénéfices vont tarder pour la qualité de l’air.

Ça fait plusieurs années qu'on demeure ici, on vit avec. Je calcule qu’au niveau de l'emploi de la région, on est quand même très très chanceux d'avoir une usine. Puis là ils annoncent une nouvelle usine. C'est sûr qu'on va faire encore un sacrifice quelques années, mais je pense qu'on va en bénéficier d'ici peu de temps , a indiqué un homme.

Le quartier d'Arvida a été construit autour de l'usine.

Les particules fines présentent un risque pour la santé. Elles peuvent causer des troubles cardio-respiratoires et augmentent les risques de cancer.

L'usine est quand même désuète, puis elle a vraiment besoin d'être revigorée au niveau des installations, c'est sûr qu’à ce niveau-là, ça n'aide pas pour la pollution. C'est sûr qu'avec une nouvelle installation, ça aiderait , a analysé une autre dame.

