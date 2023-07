Teck Resources examine toujours ses options pour ses activités de charbon

Teck Resources progresse dans l'évaluation des différentes offres présentées par des acheteurs potentiels pour ses activités de charbon sidérurgique, a indiqué la minière établie à Vancouver.

Lors d'une conférence téléphonique jeudi, le chef de la direction, Jonathan Price, a refusé de dire si un accord était imminent. Il a cependant indiqué que le conseil d'administration de Teck et un comité spécial indépendant étaient engagés avec plusieurs contreparties et faisaient progresser les pourparlers aussi rapidement que possible.

Je ne veux rien dire maintenant pour présumer du résultat ou anticiper ce qui pourrait se produire. Nous prendrons le temps de bien faire les choses , a affirmé Jonathan Price, qui a répondu aux questions des analystes financiers après la publication des résultats financiers du deuxième trimestre de la société.

Nous ne restons pas assis ici. Nous adoptons une approche très active et diligente pour faire avancer les choses aussi rapidement que possible.

Teck est la plus grande société minière diversifiée du Canada.

Teck, la plus grande société minière diversifiée du Canada, s'efforce de séparer ses actifs de charbon de celles des métaux de base, dans l'espoir d'augmenter sa production de cuivre et de zinc pour répondre à la demande mondiale croissante.

Ces deux métaux sont utilisés dans la production de véhicules électriques et sont considérés comme des ressources clés pour la transition énergétique à venir.

Un pépin est venu miner ce plan au printemps, lorsque le géant suisse des matières premières Glencore a lancé une offre publique d'achat hostile de 25 milliards de dollars sur Teck.

Le conseil d'administration de Teck a rejeté l'offre initiale de Glencore.

Cette dernière a néanmoins remporté sa propre victoire en avril, lorsque Teck a été contrainte d'annuler un vote des actionnaires sur son projet de scission. Il était devenu évident que Teck n'avait pas le soutien requis pour sa proposition, contre laquelle Glencore avait fait pression.

L'usine de traitement du charbon de l'entreprise Teck Resources, près de Sparwood en Colombie-Britannique.

Glencore a depuis présenté une nouvelle offre au conseil d'administration de Teck, proposant d'acquérir les actifs de charbon sidérurgique pour un montant en espèces non divulgué. La société suisse a déclaré qu'elle restait également disposée à poursuivre son offre pour l'ensemble de Teck.

Jonathan Price a affirmé que les différentes parties qui ont manifesté leur intérêt pour les activités de charbon de Teck avaient présenté une gamme de propositions . Il a ajouté que le conseil d'administration ne signerait qu'un accord qui maximise la valeur de l'entreprise.