Le PLQ pourrait vendre ses immeubles

Une réflexion à plusieurs millions de dollars est en cours au Parti libéral du Québec (PLQ). La formation politique, qui a subi une importante dégelée aux élections de 2022, songe à vendre ses deux immeubles de Montréal et Québec où sont situés ses quartiers généraux.

L’immeuble de Montréal, situé au 254, rue Queen, est évalué à plus de 3 millions de dollars, d’après le rôle d’évaluation municipal. Celui de Québec, établi au 1150, boulevard Wilfrid-Hamel, vaut quant à lui un peu plus de 1,1 million de dollars.

Le président du PLQ , Rafael Primeau-Ferraro, précise toutefois que la possibilité de vendre ces deux immeubles n’est pas liée au déficit d’environ deux millions de dollars enregistré par le parti l’année dernière, après les élections.

Cette réflexion-là, on l'aurait entamée peu importe le résultat de la dernière élection générale , soutient M. Primeau-Ferraro.

Le PLQ est encore en bonne santé financière, rappelle-t-il, n’ayant pas de dette malgré les pertes de l’an dernier.

Ce sont plutôt des questions liées au télétravail de ses employés qui forcent la formation politique à se demander s’il lui est encore utile de posséder deux immeubles aussi grands.

Comme toute organisation, on a beaucoup de nos gens qui travaillent un certain nombre de journées à la maison au lieu du bureau. Ça fait en sorte que nos immeubles sont moins utilisés.

Un avantage financier

Le PLQ est la seule formation politique québécoise qui est propriétaire de ses quartiers généraux, les autres partis étant locataires des espaces qu’ils occupent.

Publicité

Cette situation représente une forme d’avantage financier pour le PLQ puisque les possibles revenus tirés d’une transaction immobilière ne sont soumis à aucune règle de financement politique.

Autrement dit, si le PLQ devait éventuellement traverser une période financière plus difficile, il pourrait renflouer ses coffres en se débarrassant de ses actifs immobiliers.

La loi électorale n’interdit pas à un parti de détenir des actifs. Un parti peut donc acquérir un immeuble. Si la loi permet de détenir un actif, il faut aussi reconnaître la possibilité que la vente de cet actif puisse générer un gain ou une perte comptable , explique Dany Lapointe, porte-parole d’Élections Québec.

Le PLQ n’a cependant pas encore tranché. Il pourrait décider de vendre pour devenir locataire, comme il pourrait choisir de racheter des immeubles plus petits qui correspondent mieux à ses besoins actuels.

Ouvrir en mode plein écran L'ancien siège social du PLQ, rue Waverly, à Montréal Photo : Radio-Canada

C’est d’ailleurs ce que le parti avait fait en 2015 lorsqu’il avait acheté son quartier général de la rue Queen, à Montréal, après avoir vendu celui qu’il possédait sur la rue Waverly pour plus de six millions de dollars.

Publicité

Le PLQ pourrait aussi décider de conserver ses immeubles et d’en louer une partie. Encore là, les revenus liés à la location ne seraient pas considérés comme des contributions politiques, confirme Élections Québec.

Des défis à venir

M. Primeau-Ferraro soutient que la réflexion en cours revient de manière ponctuelle au parti. À tous les cycles électoraux, […] on effectue une réflexion pour déterminer quelle serait l'utilisation la plus efficace, la plus optimale de nos immeubles , dit-il.

N’empêche, le président du PLQ admet que sa formation politique connaît des défis de financement. Les dons de ses militants ont fondu. Ses allocations publiques sont aussi en baisse, car elles sont liées au nombre de votes obtenus par les partis politiques aux élections générales.

Le PLQ ayant vu ses appuis diminuer presque de moitié entre 2018 et 2022, les sommes qui lui seront versées par Élections Québec jusqu’en 2026 seront donc sérieusement affectées.

C'est certain que cette baisse de financement public […] nous force à avoir une réflexion et à adapter notre budget en conséquence.

On tente d'être plus efficace sur le plan des dépenses qu'on a […] Évidemment, on parle de salaires d'employés, c'est vrai, c'est une réalité, mais il y a aussi de nombreuses autres dépenses qu'ont des partis politiques, que ce soit pour l'organisation d'activités, de congrès , explique M. Primeau-Ferraro.

Du même coup, le PLQ tente de diversifier ses façons de joindre ses militants afin de les inciter à faire des dons, notamment au moyen de campagnes par courriel.