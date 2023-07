Le transport ferroviaire peut reprendre entre Moncton et Halifax

Le transport de marchandises et de passagers pourra reprendre au cours de la nuit de jeudi à vendredi entre Halifax, en Nouvelle-Écosse, et Fredericton, au Nouveau-Brunswick, confirme le Canadien National (CN).

Une section de la voie ferrée avait été lourdement endommagée samedi, près de Truro en Nouvelle-Écosse, lors d’un violent épisode de pluie. Aucun train n’a pu y circuler depuis.

Un important tronçon ferroviaire a été endommagé sur le territoire de la Première Nation de Millbrook, près de Truro.

Par voie de communiqué, un porte-parole du CN indique que la voie devrait être complètement rouverte à la circulation des trains dans la nuit de jeudi à vendredi.

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour le milieu des affaires, puisque plus de 60 % de la marchandise qui arrive au port d’Halifax est envoyée par train vers des villes canadiennes et américaines.

Les pluies diluviennes ont endommagé la voie ferrée près de Truro, en Nouvelle-Écosse.

Eh bien que la partie ferroviaire de la chaîne d'approvisionnement soit interrompue, les porte-conteneurs, eux, continuaient d’arriver au port d’Halifax.

À chaque fois que le Canada subit une interruption au niveau de nos chaînes d'approvisionnement, les conséquences sont très importantes. Le port d’Halifax relie le Canada à plus de 500 ports pour l’importation et l’exportation , affirme le directeur principal du transport, de l'infrastructure et de la construction à la Chambre de commerce du Canada, Pascal Chan.

Réparations des ponts et des routes après les inondations

Le ministère des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse affirme avoir réparé près de 500 sections de routes endommagées depuis les précipitations records de la fin de semaine dernière, qui ont provoqué de graves inondations.

Les équipes ont également remplacé 62 ponceaux.

Une partie de la route 215, entre Truro et Wolfville en Nouvelle-Écosse, a été emportée en raison des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la Nouvelle-Écosse dans la nuit de vendredi à samedi.

Il y a encore une vingtaine de routes provinciales qui sont fermées, alors qu'il y en avait une soixantaine samedi.

Le ministère des Travaux publics indique que 19 ponts ont rouvert depuis samedi. Une trentaine d'autres nécessitent des réparations plus importantes.

Avec des informations de Kheira Morellon et de La Presse canadienne