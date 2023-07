Tous les Albertains seront-ils encore capables de payer leur facture d’électricité?

La tarification par défaut de l’électricité, à laquelle est affilé 35 % des ménages de l'Alberta, pourrait grimper en août pour atteindre le niveau le plus élevé de l'histoire de la province. La situation inquiète des experts qui dénoncent l'excès de pression inflationniste sur des personnes sans ou à faible revenu.

Sous réserve de l'approbation de la Commission des services publics de l'Alberta, le tarif par défaut de l’électricité passera à 31,8 cents par kilowattheure à Calgary et à 32,5 cents par kilowattheure à Edmonton.

Ce tarif réglementé, communément appelé RRO, est de 27,5 cents par kilowattheure chez ENMAX à Calgary et de 28 cents chez EPCOR à Edmonton.

Cette hausse, si elle est validée, aura un impact sur des consommateurs d’énergie électrique qui ne sont pas alignés sur un taux fixe, selon le professeur associé au département d'économie à l’Université de Calgary, Blake Shafer.

Un ménage moyen utilise un peu plus de 600 kilowattheures en un mois et parfois plus en été s'il dispose de l'air conditionné. L'impact est donc important par rapport à un tarif fixe que l'on peut obtenir aux alentours de 11,50 cents. Cela ajoutera environ 150 $ à la facture du mois d'août , explique ce professeur qui s'intéresse aux marchés de l’électricité et aux transitions énergétiques.

La directrice générale de Vibrant Community Calgary, Meaghon Reid, estime que c’est une source de pression de trop pour de nombreuses familles qui peinent à aligner trois repas par jour : Nous savons qu'avec la crise de l’abordabilité, avec le prix de la nourriture, de l’énergie, de l’essence et l’absence d’augmentation des salaires, beaucoup de gens ont du mal à joindre les deux bouts. Nous nous inquiétons donc pour toutes ces personnes.

Il s’agit d’un record historique pour le RRO et la première fois que le coût réel va se répercuter sur les Albertains , ajoute le fondateur du site web de comparaison de tarifs d'énergie Energyrates.ca, Joel MacDonald.

Selon lui, le taux par défaut d’électricité au kilowattheure est passé à 29,6 cents en février. Les ménages n’ont cependant pas été impactés parce que la province avait fixé un plafond de prix temporaire à 13,5 cents le kilowattheure.

Les moins nantis et moins vigilants sont les plus concernés

La directrice générale de Vibrant Community Calgary, Meaghon Reid, trouve injuste que des personnes qui ne peuvent pas bénéficier des tarifs préférentiels soient celles qui ont généralement de faibles revenus.

Selon le professeur Blake Shaffer, deux groupes d’Albertains seront les plus impactés par cette augmentation. D’abord, les Albertains inattentifs qui n’ont pas pris le temps de changer l'option de tarification par défaut pour un taux fixe, et ceux qui ont une cote de crédit faible et qui ne peuvent prétendre à un taux fixe plus avantageux.

Cette cruelle ironie qui veut que ce soient les personnes les plus pauvres et les moins solvables de la province qui n'aient pas accès aux tarifs d'électricité abordable. Il semble que le gouvernement aurait pu [et] aurait dû intervenir pour garantir ces personnes.

Pour le porte-parole du Nouveau Parti démocratique de l'Alberta pour l'énergie et le climat, Nagwan Al-Guneid, le gouvernement doit créer un plafond temporaire pour soulager les Albertains qui luttent pour payer leurs factures.

Parallèlement, le gouvernement doit élaborer des solutions à long terme axées sur la création d'un réseau électrique diversifié, fiable, abordable et à faible taux d'émissions , ajoute Nagwan Al-Guneid.

La semaine dernière, la première ministre Danielle Smith, dans sa lettre de mandat au ministre de l’Abordabilité et des Services publics, Nathan Neuford, a demandé de faire des recherches sur l’élimination progressive du tarif d’électricité par défaut.