Tennis c. pickleball : un juge de la Colombie-Britannique prône le partage des terrains

Un groupe de joueurs de tennis de la Colombie-Britannique a perdu sa bataille juridique pour empêcher des joueurs de pickleball, un sport de raquette, d'accéder à leurs terrains sur l'île Mayne, une des îles Gulf.

Un juge de la Cour suprême de la province a rejeté la requête du groupe pour que les deux terrains soient exclusivement utilisés pour le tennis. Ce groupe est à l’origine de la construction des terrains il y a 15 ans et de leur entretien depuis.

Le juge Bill Basran s’est ainsi rangé du côté du conseil d'administration du Centre communautaire de l’île Mayne, qui avait décidé d'autoriser la pratique du pickleball sur ces terrains pendant 21 heures par semaine. Le Centre communautaire est propriétaire de l’espace sur lequel ont été construits les terrains.

Selon les membres du conseil d’administration, en tant que représentants dûment élus, ils sont habilités à décider de l'utilisation des terrains de tennis.

Un membre du groupe de joueurs de tennis, Adrian Gowing, se dit anéanti par la décision du juge. D'après lui, la situation a provoqué un clivage au sein de la communauté.

Nous prenons le traversier pour aller quelque part et maintenant nous regardons autour de nous et nous nous disons "oh, je ne veux pas parler à cette personne [ni] à cette personne". C'est devenu très inconfortable.