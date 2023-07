Dès 2024, les touristes canadiens auront une étape supplémentaire à prévoir pour pouvoir visiter l'Europe, ou, du moins, une grande partie du continent.

Un permis du système européen d’information et d’autorisation de voyage (ETIAS) sera exigé dans 30 pays pour tout séjour de courte durée.

L’ ETIAS permettra aux voyageurs de pouvoir visiter ces États pendant 90 jours au maximum à l’intérieur d’une période de 180 jours. Les autorités derrière l’ ETIAS souhaitent toutefois être claires : il ne s’agit pas d’un visa.

Le Canada n'est pas le seul pays visé par la mesure. Les visiteurs provenant de 60 États, dont les États-Unis, le Mexique, le Royaume-Uni, l’Australie et le Japon devront se soumettre à ces exigences.

Le nouveau permis coûtera sept euros, soit environ 10,25 dollars canadiens, et pourra être obtenu par l'entremise du site Internet ou de l’application mobile de l’ ETIAS .

Certains individus n’auront pas besoin de payer les frais. Les voyageurs de moins de 18 ans et les voyageurs de plus de 70 ans sont exempts, tout comme les membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne et d'une personne n’étant pas citoyenne de l’Union européenne, mais pouvant s'y déplacer librement.

Les 30 pays en question : L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Suisse.

Une fois l'autorisation obtenue, celle-ci sera valide jusqu'à trois ans, mais il faudra présenter une nouvelle demande de permis en cas d'expiration du passeport.

La plupart des demandes sont traitées en quelques minutes , indique le site Internet de l'Union européenne, qui prévient toutefois qu'un délai allant jusqu'à 30 jours pourrait être nécessaire.

Avec les informations de La Presse canadienne