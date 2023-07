Les patients qui ont des cas considérés comme non-urgents ne verront pas de médecin aux urgences de l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins (BMP) de Cowansville.

On fait tout ça pour assurer la sécurité de nos patients, mais on veut aussi garder nos précieuses ressources dans le réseau de la santé , témoigne la directrice générale adjointe du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Annie Boisvert.

Cette dernière rappelle que la rétention de main d'œuvre est difficile. On a des enjeux de main d'œuvre infirmière à la salle d’urgence. On a des problèmes tous les quarts, mais c’est plus critique sur le quart de nuit. Ça nous oblige à aller avec des stratégies de service supplémentaires.

Réorientation obligatoire

Les patients qui reçoivent une cote de 4 ou de 5 au triage vont être réorientés vers une autre offre de service pour répondre à leurs besoins, puisque leur situation n’est pas urgente , explique Annie Boisvert, qui rappelle que les cotes de 1 sont les plus urgentes et celles de 5, les moins pressantes.

Une cote de 1, ce serait un arrêt cardiaque alors qu’une cote de 5, ça pourrait être un ongle incarné, par exemple.

Elle précise que la pénurie de personnel, c’est un double défi pour des secteurs spécialisés, comme les salles d’urgences. Nous avons besoin de gens formés pour faire des tâches particulières comme le triage ou pour travailler en réanimation.

Publicité

Réduction du nombre de civières

Notre seconde stratégie est de réduire de 50 % le nombre de civières disponibles à la salle d’urgence de BMP , ajoute la directrice générale adjointe. Des patients pourraient être transférés vers d’autres centres hospitaliers du CIUSSS de l’Estrie-CHUS pour répondre à leurs besoins si la situation le nécessite.

Le nombre de civières disponibles passe donc de seize à huit.

Si le taux d’occupation arrive près du huit, on évaluera la situation et on transférera des patients vers d’autres centres hospitaliers. Ce nombre sera aussi ajusté au besoin.

Ces mesures sont prises dans le but de maintenir d’offre de service à la salle d’urgence BMP afin que toutes les situations d’urgence puissent être prises en charge.

D’autres alternatives

Annie Boisvert demande aux gens de se tourner vers d’autres alternatives que les salles d’urgence dans le cas d’une situation qui n’est pas urgente. Utilisez les alternatives à votre portée. Je vous invite à composer le 811, à contacter le Guichet d'accès à la première ligne ou encore à consulter votre pharmacien ou votre médecin de famille.

Publicité

Elle demande aussi aux patients d’annuler leurs rendez-vous médicaux s’ils ne peuvent plus s’y présenter. Ça permet de libérer des plages horaires pour les gens qui en ont besoin.

Afin de créer davantage de capacité pour les gens ayant besoin de services, il est également important de venir chercher rapidement son proche qui a congé de l’hôpital, selon Annie Boisvert.

Le CIUSSS entend réévaluer la situation lundi.