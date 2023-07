Mission accomplie pour la 2e Mission Harricana

Les 24 nageurs qui ont pris part à la 2e Mission Harricana ont réalisé leur objectif en complétant, jeudi, les 77 km qui séparent Val-d’Or et Amos sur la rivière Harricana.

Les participants se sont relayés sur deux jours tout au long de cette épreuve initiée par le Valdorien Danel Burke afin de sensibiliser la population à l’importance de demander de l’aide quand on vit des moments difficiles.

C’est mission accomplie, s’est réjoui M. Burke. On a eu une belle température et, mis à part des vagues sur le lac Malartic, la température a été de notre côté. C’était vraiment le fun, on voyait même des poissons sauter devant les nageurs, c’était magique!

C’est une belle fierté de voir des nageurs contents d’y avoir participé, de voir que chacun avait une à histoire à raconter sur sa vie personnelle, sur pourquoi ils nagent. C’était très touchant.

Ouvrir en mode plein écran L'instigateur du relais à la nage Mission Harricana, Daniel Burke. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Doyen du groupe à 70 ans, Norman Laflamme a nagé plus de 5 km au cours des deux jours de la Mission Harricana.

C’est une très belle expérience, on a fait ça dans la joie. La sensibilisation à la cause est un vrai moteur. Mercredi après-midi, j’étais un peu au ralenti. J’ai pensé à des gens que je connais qui ont eu des problèmes de santé mentale et ça m’a redonné de l’énergie. C’est extraordinaire!

Ouvrir en mode plein écran Quelques-uns des participants à la Mission Harricana, lors de l'arrivée à Amos. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Sentiment de fierté

Marine Claracq était parmi les six Amossois qui ont pris part à l’événement pour nager les derniers 16 kilomètres, jeudi matin.

Ça apporte un sentiment de fierté, a-t-elle commenté. On sent qu’en équipe, on a partagé quelque chose ensemble. C’est davantage ça que le défi physique. En bout de ligne, ça passe plus vite qu’on pense. On se dit qu’on va nager longtemps, qu’on va avoir un peu froid, mais finalement, quand c’est fini, on réalise qu'on aurait pu en faire plus.

Nager de Val-d'Or à Amos pour la santé mentale.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Des matins en or. Nager de Val-d'Or à Amos pour la santé mentale ÉMISSION ICI PREMIÈRE Des matins en or Écouter l’audio (Nager de Val-d'Or à Amos pour la santé mentale. 6 minutes 31 secondes) Durée de 6 minutes 31 secondes 6:31

Avec le succès de cette 2e édition, Daniel Burke évaluera la possibilité de récidiver en 2024.