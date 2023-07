Depuis le printemps, plusieurs pharmacies de quartier de la Côte-Nord jonglent avec une pénurie de pulvérisateurs et de comprimés de nitroglycérine utilisés pour soulager l'angine de poitrine.

En mars, Santé Canada avertissait que le pays connaissait une pénurie de pompes de nitroglycérine en raison de problèmes d’approvisionnement des matières premières pour fabriquer les pulvérisateurs.

Les hôpitaux de la province, quant à eux, ont encore des inventaires garnis, mais adoptent des mesures de mitigation pour prévenir toute rupture de stock.

On s'est tourné vers la production de pilules de nitroglycérine, comme on faisait pendant de nombreuses années avant l'arrivée de ces atomiseurs. Malheureusement, depuis le mois de mai, c'est la nitroglycérine qui est manquante , explique le cardiologue et président de l'Association des cardiologues du Québec (ACQ), Bernard Cantin.

Depuis, plusieurs pharmacies de quartier peinent à mettre la main sur ces produits. C’est notamment le cas du Proxim de Sept-Îles, dont l’inventaire a été à sec à plusieurs reprises au courant des derniers mois. La pharmacie du magasin Walmart de Sept-Îles, ainsi que le Jean Coutu de Baie-Comeau ont connu des situations similaires.

Ouvrir en mode plein écran D'autres médicaments peuvent être utilisés pour diminuer les crises d'angine, dont la ranolazine qui fait son entrée sur le marché canadien, explique le président de l'ACQ, Bernard Cantin. Photo : Associated Press / Chris Carlson

En mai, on avait des données qui nous parlaient d'un retour possible vers fin juillet. Visiblement, c'est encore une fois reporté. C'est difficile d'avoir des données à jour , observe la pharmacienne et présidente de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (APESQ), Julie Racicot.

Santé Canada a d’ailleurs repoussé d’un an les dates d’expiration de certains pulvérisateurs. Je pense que si Santé Canada recommande de l'étirer un peu plus, il faut respecter la décision. Ce n'est peut-être pas l'idéal, mais ça doit être sécuritaire , estime Bernard Cantin. Selon lui, la date d’expiration d’un médicament coïncide avec une efficacité à 85 %.

À lire aussi : Blanc-Sablon se mobilise pour ravitailler la population en médicaments

Se tourner vers d'autres médicaments

Bernard Cantin dit ne pas s’inquiéter de la situation actuelle. C'est annuel. On a toujours des pénuries , affirme-t-il.

Ce médicament est très utile pour soulager les symptômes, ce qui est très important, on en convient. Mais ce n'est pas un médicament vital au même type que l'aspirine ou les pilules pour le cholestérol

On a quand même des options qui peuvent nous aider à diminuer les crises d'angine , nuance le cardiologue. Il nomme en exemple la ranolazine. Il [le médicament] a fait son entrée sur le marché canadien il y a deux ans, mais il est utilisé en Europe et aux États-Unis depuis des années , explique-t-il.

Publicité

Prioriser certains patients

Julie Racicot souligne que les hôpitaux priorisent d’autres options avant de prescrire des pulvérisateurs de nitroglycérine.

Par exemple, les patients sont encouragés à ne conserver qu’une seule pompe, à consulter la liste de Santé Canada quant au report des dates d’expiration et à limiter le plus possible leur consommation. Même à l'hôpital, il y a des cas où on n'ira pas vers ça. On va prendre d'autres options , indique la présidente de l’ APESQ .

Quand le patient quitte l'hôpital et qu'il a une prescription pour une pompe de nitroglycérine, on s'assure qu'il quitte l'hôpital avec sa pompe pour ne pas en racheter une autre à la pharmacie

Elle reconnaît que la situation est inquiétante pour certains, mais assure que les hôpitaux ont tout le nécessaire pour les patients qui en ont réellement besoin .

Avec les mesures mises en place avec le gouvernement et Santé Canada, on réussit somme toute à trouver des quantités pour aider les patients. Mais il faut vraiment y aller avec parcimonie , indique-t-elle.

Pour sa part, le Centre intégré de santé et services sociaux de la Côte-Nord indique ne pas connaître de problème d'approvisionnement de nitroglycérine.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe et de Charles-Étienne Drouin