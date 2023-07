Pascale St-Onge dit accueillir son nouveau mandat avec « beaucoup d’enthousiasme »

La députée de Brome-Missisquoi, Pascale St-Onge, compte parmi les 23 ministres fédéraux qui ont changé de portefeuille mercredi lors du remaniement de Justin Trudeau.

Elle dit accueillir avec « beaucoup d'enthousiasme » son nouveau mandat.

Après avoir dû gérer le scandale de Hockey Canada en tant que ministre des Sports, l'Estrienne et députée depuis 2021 hérite du dossier de la nouvelle loi sur les nouvelles en ligne, qui forcera les géants du web comme Google et Meta à payer les médias canadiens pour le partage de leurs contenus d’actualité. De grandes entreprises s'opposent publiquement à ce projet de loi et bloquent certains contenus depuis plusieurs semaines.

Pour la nouvelle ministre du Patrimoine canadien, la suite des choses passe par la négociation.

Je pense que dans n'importe quelle négociation, le but de tout le monde, à un moment donné, c'est d'en arriver à une entente qui va satisfaire les parties. Il faut continuer à discuter avec tous les intervenants, mais s'assurer surtout qu'on tienne la route par rapport à la nécessité de mettre des balises pour que ces nouvelles plateformes-là, qui captent plus de 80 % des revenus publicitaires, fassent leur part et s'assurent avec nous que nos médias d'information et que le journalisme vont continuer à être forts et bien vivants partout au Canada. C'est essentiel à la démocratie , souligne Pascale St-Onge.

La ministre remarque d'ailleurs des similitudes entre ses nouveaux dossiers et ceux sur lesquels elle travaillait en tant que ministre des Sports.

Dans des dossiers comme ça, [l'important], c'est d'être clair par rapport aux valeurs qu'on a. Dans le cas de Hockey Canada, c'était évidemment toute la question de mettre un terme à la violence sexuelle dans le monde du hockey, de rompre avec la culture du silence avec la toxicité, la masculinité toxique. Dans le cas des géants du web, c'est de mettre un cadre réglementaire pour supporter notre démocratie, supporter notre culture, s'assurer que nos médias puis nos journalistes ont ce qu'il faut pour continuer de rendre les gouvernements et les grandes entreprises imputables , soutient-elle.

Comme députée de Brome-Missisquoi, elle compte par ailleurs faire de l'environnement et de la protection des lacs des priorités.