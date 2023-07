Sécheresse et feux de forêt : la C.-B. incite à la vigilance, car la situation se dégrade

Les Britanno-Colombiens sont invités à surveiller leur consommation d’eau alors que la sécheresse s’aggrave dans plusieurs régions de la province. La Colombie-Britannique incite également sa population à rester prudente face au risque de feux de forêt.

Alors que plusieurs régions de la Colombie-Britannique ont bénéficié de températures plus fraîches et de précipitations dans les derniers jours, les conditions de sécheresse restent inquiétantes et le risque de feux de forêt reste élevé dans la province, selon la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation du plan climatique, Bowinn Ma.

Présente à Vancouver lors d'une conférence de presse visant à faire le point sur les conditions de sécheresse et le risque de feux de forêt, la ministre a précisé que la situation de sécheresse et des feux de forêt restent inchangés.

[La pluie tombée] peut donner l’impression que les défis que nous traversons face à la sécheresse et les feux de forêt sont derrière nous , résume Bowinn Ma. Ce n’est pas le cas, tranche la ministre.

L’hydrologue Jonathan Boyd confirme que, malgré la pluie, des cours d’eau de la province ont atteint des niveaux de sécheresse de 4 ou 5.

Publicité

La rivière Salmon, près de Prince George, passe au niveau 5 tandis que le lac Columbia, près d’Invermere, et la rivière Similkameen, près de Keremeos, passent à un niveau 4.

Pas de restrictions d’eau pour le moment

Cette année est plus sèche que les années précédentes , insiste l’hydrologue. 9 régions sur 34 (26 %) sont désormais au niveau 5 de sécheresse.

La ministre Bowinn Ma affirme que la pluie tombée a été très appréciée, mais insuffisante. C’est pourquoi elle appelle la population britanno-colombienne à préserver l’eau. Chaque goutte compte , insiste la ministre.

La province n’impose aucune restriction d’eau pour le moment, mais rappelle qu’au besoin des restrictions entreront en vigueur.

Ouvrir en mode plein écran Un peu plus du tiers de la Colombie-Britannique est sous un avis de sécheresse extrême. Une région supplémentaire passe au niveau 5 de l'échelle de sécheresse, tandis que deux autres passent au niveau 4. Photo : Radio-Canada

La lutte contre les feux de forêt se poursuit

À ce jour, 15 000 kilomètres carrés de terres ont été ravagés par les feux de forêt, d’après le ministre des Forêts, Bruce Ralston.

Publicité

Ce chiffre est un record , selon le directeur des opérations de BC Wildfire Cliff Chapman, qui souligne que la saison est loin d’être terminée. Le mois d’août, historiquement plus chaud, est à nos portes, rappelle Cliff Chapman.

En comparaison, le Service de lutte contre les incendies de la Colombie-Britannique dit avoir vécu deux années intenses, soit en 2017 et 2018, avec respectivement 12 000 kilomètres carrés et environ 13 540 kilomètres carrés de terre brûlés.

BC Wildfire rassure, car dans les 7 derniers jours, 277 feux de forêt ont éclaté, mais 70 % d’entre eux sont éteints, maîtrisés, ou contenus.