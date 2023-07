La criminalité progresse dans les provinces de l’Atlantique

L’indice de gravité de la criminalité a augmenté dans toutes les provinces de l’Atlantique entre 2021 et 2022, sauf au Nouveau-Brunswick, qui améliore son bilan.

Selon des données de Statistique Canada portant sur les crimes déclarés par la police, c’est à Terre-Neuve-et-Labrador et sur l’Île-du-Prince-Édouard où l’Indice de gravité de la criminalité (IGC) a le plus augmenté en Atlantique. Ces provinces ont enregistré des augmentations de 6 % entre 2021 et 2022.

La hausse était de 4 % à l’échelle nationale

En Nouvelle-Écosse, l’indice a augmenté de 3 % pendant la même période.

Les chiffres dévoilés jeudi indiquent aussi que le Nouveau-Brunswick est la seule province de l’Atlantique où l’ IGC a reculé, avec une diminution de 2 % entre 2021 et 2022.

Les chiffres élevés dans les villes

L’ IGC de Moncton est, encore cette année, parmi les plus élevés au pays.

Il n’y a qu’à Winnipeg, Kelowna, Lethbridge, Saskatoon et Régina où l’indice est plus élevé.

L' IGC a néanmoins chuté de 6 % à Moncton entre 2021 et 2022. Le taux de criminalité a lui aussi reculé de 11 %.

Pendant la même période, l’ IGC des villes de Saint-Jean Terre-Neuve, de Saint-Jean Nouveau-Brunswick, d'Halifax, ont grimpé de 9 %, 19 %, 8 %, respectivement.

Le taux de criminalité a aussi fait un bond de 19 % à Saint-Jean Nouveau-Brunswick. À Halifax, on constate une hausse de 15 %, alors que Saint-Jean a enregistré une chute de 5 %.

À l’échelle canadienne, le taux de criminalité a augmenté de 5 % entre 2021 et 2022.