Des vétérans soulagent leur stress post-traumatique par des sauts en parachute

Des vétérans ont trouvé à Campbell River, sur l'île de Vancouver, une activité salvatrice pour soigner leurs troubles de stress post-traumatique. Avec l’adrénaline et le plein de sensations fortes, le saut en parachute en groupe leur offre un moment de camaraderie et de partage.

Au centre de parachutisme de l’aéroport de Campbell River, l’ambiance est festive.

Des tentes sont installées, des instructeurs donnent leurs derniers conseils, un groupe de vétérans s’équipe et il s'apprête à faire le grand saut.

Sur le tarmac, avec le bruit des hélices et des moteurs en fond sonore, l’excitation est à son comble. L’opération Pegasus peut commencer.

Ouvrir en mode plein écran Au-delà du parachutisme, ce regroupement d’anciens soldats est aussi l’occasion de se retrouver et de discuter ensemble de blessures communes Photo : Operation Pegasus Jump 2023

L’événement, organisé le temps d’une semaine, a été pensé par Rob McNeill. Cet ancien militaire, qui dit avoir perdu trop d’amis par suicide, veut aider les autres à trouver le chemin de la guérison.

Publicité

Avec la promesse d'un saut en parachute comme exercice thérapeutique, des centaines d’anciens militaires ont répondu à l’appel.

Il y a beaucoup de vétérans qui vivent avec des démons , explique René Larivière qui est passé par le Royal 22e Régiment à Québec et Petawawa en Ontario.

L’ancien militaire n’avait pas sauté en parachute depuis 30 ans. Il décrit un moment de tranquillité, d'apaisement, et de liberté.

Quand ils ouvrent la porte, on a une montée d’adrénaline. Puis, c’est le calme, tu profites de la nature.

1:29 Le saut en parachute provoque des sensations fortes. Photo : getty images/istockphoto / Mauricio Graiki

Une thérapie en groupe et un esprit de camaraderie

Daphné ter Kuile, de son côté, a passé 34 ans dans les Forces armées canadiennes et a été notamment déployée en Afghanistan. Elle a eu connaissance de cet événement à Campbell River par son mari, lui aussi présent et ancien militaire.

Ce saut en parachute m’a libéré de mes peurs, explique Daphné Ter Kuile qui dit avoir été blessée physiquement, mentalement, et émotionnellement par son passage dans l’armée.

Au-delà du parachutisme, ce regroupement d’anciens soldats est aussi l’occasion de se retrouver et de discuter ensemble de blessures communes. Ça m’a connecté à une communauté et une famille. On a trouvé la force ensemble pour battre nos démons.

On vient se retrouver, nous sommes ici comme une famille. Ça nous rappelle la camaraderie de l’armée.

Les troubles de stress post-traumatique dans l’armée

Le ministère des Anciens Combattants du Canada estime que jusqu'à 10 % des vétérans ayant été affectés dans une zone de guerre sont atteints d’une affection chronique appelée état de stress post-traumatique.

En réalité, bien plus d’anciens militaires en souffrent, certains n’ayant que quelques symptômes associés à ce trouble.

La population militaire est exposée à des types d'événements plus particuliers comme des conflits armés où ils peuvent être témoins d’horreur , explique la Dre Salima Mamodhoussen, psychologue à la base militaire de Longue-Pointe à Montréal.

L’État de stress post-traumatique (ESPT) désigne une réaction psychologique à un événement traumatique intense, en particulier lorsque la vie est menacée. Ce trouble peut affecter n'importe qui, peu importe l'âge, le milieu culturel ou le sexe. Source Anciens Combattants Canada

Son cabinet travaille auprès de militaires actifs pour les accompagner sur leur chemin de guérison. Selon elle, ces troubles peuvent être soignés, entre autres avec de la psychothérapie et un traitement personnalisé.

On prend en charge la santé mentale et physique des militaires actifs pour qu’ils retrouvent une vie heureuse et fonctionnelle

La psychologue salue les initiatives qui existent comme celle du saut en parachute.

Publicité

Mais c’est surtout le fait d’avoir une cohésion, d’avoir des gens qui les comprennent, des frères et des sœurs d’armes. C’est ce soutien social qui est très important , précise-t-elle.

Par la nature de leur métier, les militaires y sont plus enclins, mais les troubles de stress post-traumatique touchent aussi la population générale.

Selon Statistique Canada, environ 8 % des adultes au pays répondent aux critères du trouble de stress post-traumatique probable.