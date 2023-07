À la veille de l'inauguration du REM, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et CDPQ Infra, sa filiale chargée du projet, se sont à nouveau portées à la défense de leur projet en réaction aux nombreuses critiques concernant l'explosion des coûts et les retards dans la mise en service du réseau de train léger desservant Montréal et certaines de ses banlieues.

En entrevue à Radio-Canada, les présidents et chefs de la direction de la CDPQ et CDPQ Infra, Charles Emond et Jean-Marc Arbaud, ont profité de l'occasion pour aborder la question des succès du REM .

M. Emond a particulièrement insisté sur l'expertise générée par ce train léger et sur la performance de ce dernier, notamment avec les partenaires internationaux qui ont contribué à la réalisation du plus gros, plus grand et plus long métro léger automatisé au monde .

Ce que je veux que les Québécois retiennent est que, oui, il va y avoir des dépassements de coûts dans un contexte comme celui-ci, mais d'une façon relative, on a une très bonne performance. On a prouvé qu'on peut réaliser ce genre de projet au Québec et on a bâti une expertise.

Pour sa part, M. Arbaud affirme que la mise en service du REM a été tout un périple, accompli dans un temps record si l'on pense aux deux ans de pandémie .

6:41 Entrevue d'Alexis De Lancer avec Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, à la veille de l'inauguration du REM, vendredi, à Montréal. L'institution est maître d'oeuvre du mégaprojet de transport en commun.

Un projet qui est là pour les 100 prochaines années

Le 22 avril 2016, l'ancien PDG de la CDPQ , Michael Sabia, avait promis que la construction du REM serait lancée au printemps 2017, avec comme objectif une mise en service à la fin de 2020. Il avait d'ailleurs ajouté qu' il n'est pas vrai que les Québécois sont condamnés à des retards et des dépassements de coûts .

Or, la détonation d'explosifs centenaires dans le tunnel Mont-Royal, la pandémie et l'inefficacité du tunnelier à creuser en milieux humides près de l'aéroport Montréal-Trudeau sont tous des éléments qui ont grandement retardé sa mise en service. Celle-ci aura finalement officiellement lieu cette fin de semaine, pour le tronçon entre Brossard et Montréal.

Ouvrir en mode plein écran La mise en service du REM a été repoussée au 31 juillet pour le tronçon reliant Brossard et Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Selon M. Emond, les retards, l'augmentation des coûts et les changements d'habitudes de déplacements depuis la pandémie ne viendront toutefois pas compromettre la rentabilité du REM, puisque celui-ci finira par devenir une option plus intéressante que la voiture.

Il y a énormément de transport qui est effectué par des étudiants à des heures atypiques. Il y a le télétravail qui entraîne aussi des horaires différents. Fonctionnant 20 heures sur 24, ce projet de transport structurant va peut-être nécessiter une période d'adaptation de 4 ou 5 ans pour revenir à un niveau d'achalandage prépandémique. Mais ce projet est là pour les 100 prochaines années, et on n'a pas d'inquiétude que le trafic atteigne le niveau qu'on a projeté , dit-il.

Toujours au dire de M. Emond, il n'existe aucun plan de vente de tronçons du REM à des exploitants privés si jamais la rentabilité n'est pas au rendez-vous, bien que cette clause existe dans le contrat du projet.

9:56 À la veille de l'inauguration officielle du REM à Montréal, Radio-Canada a effectué un voyage au centre du réseau avec les grands patrons du réseau, à savoir les présidents et chefs de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et de CDPQ Infra, Charles Emond et Jean-Marc Arbaud. Ils ont profité de l'occasion pour aborder les différents défis du REM.

Un système géré à distance

M. Arbaud a aussi rappelé que le train fonctionne sans conducteur et que l'ensemble du système est connecté à un cerveau , soit le centre de commande où les opérateurs gèrent le réseau de transport.

Par ailleurs, une série de caméras permettent aux opérateurs de savoir, en tout temps, ce qui se passe sur les lignes du réseau, a-t-il ajouté.

Les gens vont se rendre compte que c'est un métro léger automatisé qui n'a pas de conducteur. C'est comme un grand ordinateur avec un centre de contrôle qui assure sécurité et fiabilité. Les gens vont voir les wagons, c'est très épuré, les trains sont à l'extérieur, donc c'est bien illuminé. Le REM offre aussi une belle vue et une belle perspective sur Montréal et la Rive-Sud , a résumé M. Emond.

Bien que la facture finale soit toujours inconnue, elle dépassera assurément les 5 milliards de dollars prévus initialement. Le REM devrait finalement être relié à l'aéroport Montréal-Trudeau d'ici 2027.

Le public est invité à monter à bord du REM gratuitement les 29 et 30 juillet avant sa mise en service officielle, prévue pour le 31 juillet.

Avec les informations d'Alexis de Lancer et de Mathieu Prost