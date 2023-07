Répondant à la soif « incroyable » de compréhension des peuples autochtones de la part des immigrants, la Ville de Toronto a lancé jeudi un guide étoffé sur le sujet. Le document est le fruit de quatre à cinq années de travail de la part de leaders autochtones et d’organismes venant en aide aux nouveaux arrivants.

La culture autochtone est riche et pleine d’amour , souligne l’artiste Catherine Tammaro, membre de la Nation Wyandot d'Anderdon qui a contribué au guide. Le document de 60 pages présenté jeudi après-midi et financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sert à faire valoir cette richesse et à aider les nouveaux arrivants à connaître leur nouvel environnement.

Entre 45 000 et 60 000 personnes autochtones habitent Toronto. Près de la moitié de la population du Grand Toronto est immigrante, un taux qui ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années.

Ouvrir en mode plein écran Selina Young, la directrice du bureau des affaires autochtones de la Ville de Toronto, affirme que les nouveaux arrivants veulent en savoir plus sur l'histoire de la ville. Photo : Radio-Canada

Selon Selina Young, la directrice du bureau des affaires autochtones de la Ville de Toronto, les nouveaux arrivants ont un besoin de compréhension et un intérêt incroyable à l’égard de la terre sur laquelle ils ont mis les pieds .

Divers outils

Le guide, qui vient répondre à l’avant-dernier appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, explique notamment qui sont les trois groupes cités dans la reconnaissance de territoire de la Ville de Toronto, l'histoire des pensionnats autochtones et la relation entre Autochtones et colonisateurs.

Les cinq auteurs du document décrivent notamment les origines du nom de la ville de Toronto, qui vient d’un mot autochtone. Une théorie est que le nom est adapté d’un mot des peuples mohawks, "Tkarón:to", c'est-à-dire "un arbre dans l’eau" , lit-on dans le document.

L’histoire des Autochtones à Toronto et en Ontario est décrite dans le contexte canadien. Le Canada a été bâti sur le colonialisme, ce qui veut dire que l’objectif original du Canada était d’amener des colons (principalement de la Grande-Bretagne) qui pourraient s’établir sur des terres autochtones , explique-t-on.

Ouvrir en mode plein écran L'artiste autochtone Catherine Tammaro a contribué à la conception du guide. Photo : Radio-Canada

Les peuples autochtones ne sont pas tous pareils; nous avons différentes compréhensions culturelles, différentes pratiques , soutient Catherine Tammaro, une réalité mise en lumière dans une section du guide sur les mythes.

Il n’y a pas qu’une façon de "paraître" ou d'"être" autochtone , indique-t-on dans le guide. Chaque nation et communauté autochtone a sa propre histoire, sa culture et ses traditions.

Le guide a été traduit en français. Cette version sera bientôt mise en ligne par la Ville de Toronto.