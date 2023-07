Beyond Van Gogh : l’absence du français critiquée par le CCF

L'exposition immersive Beyond Van Gogh, actuellement présentée à Regina, permet aux visiteurs de découvrir les œuvres du célèbre peintre Vincent Van Gogh. L'événement est toutefois exclusivement présenté aux Réginois en anglais et en espagnol. L'absence de la langue française soulève des critiques de la part du Conseil culturel fransaskois (CCF).

Mais où est le français? , se demande la présidente de l'organisme, Anne Brochu Lambert. Le bilinguisme officiel au Canada, c'est le français et l'anglais.

On veut raconter l'histoire d'un peintre qui a essentiellement passé sa vie en France. Toute sa correspondance avec son frère se passe en français , souligne-t-elle. Pourquoi est-ce qu'on doit raconter cette histoire qui est ancrée dans la langue française et dans la culture française à travers une autre langue qui est celle de l'anglais? Ou encore l'espagnol?

Anne Brochu Lambert précise que le CCF prévoit d'envoyer une lettre aux organisateurs de l'exposition pour exprimer son mécontentement concernant l'absence du français.

De son côté, l'historienne de l'art et consultante pour l'exposition Beyond Van Gogh, Fanny Curtat, indique avoir elle-même rédigé des textes en français pour la production.

Ouvrir en mode plein écran Fanny Curtat, historienne de l'art, a participé à la conception de l'exposition. Photo : Timothy Norris

Or, l'exposition a obtenu un rayonnement international et a voyagé beaucoup aux États-Unis et aussi en Amérique du Sud , indique Mme Curtat. C'est cette popularité qui explique que de multiples versions de l'exposition ont été traduites en anglais et en espagnol, explique-t-elle.

C'est ce dont [l'équipe de production] a le plus de matériel. Donc je pense que c'est un malheureux conflit [de disponibilité] , ajoute-t-elle.

La maison de production winnipégoise Paquin Entertainment a collaboré avec le studio de création montréalais Normal Studios pour concevoir l'exposition Beyond Van Gogh.

Depuis sa création en octobre 2020, près de 3,5 millions de billets ont été vendus.

Beyond Van Gogh a ouvert ses portes au Centre Viterra de Regina, à proximité du stade Mosaic, au début du mois de juillet.

