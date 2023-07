La Colombie-Britannique veut renforcer la souveraineté alimentaire des Premières Nations

La Colombie-Britannique annonce la création d’un nouveau fonds de 30 millions de dollars pour soutenir la souveraineté et la sécurité alimentaires autochtones, ainsi qu’une plus grande participation de communautés et d’entreprises autochtones au secteur de l'agriculture.

Plus précisément, le financement soutiendra des projets d’infrastructures comme les serres, les systèmes d'irrigation, les jardins communautaires ou le stockage des aliments.

Selon la province, le nouveau programme aidera les communautés autochtones à mettre en place et à renforcer des systèmes alimentaires locaux et distincts, notamment en revitalisant les pratiques traditionnelles de production, de récolte et de conservation.

Nous soutiendrons des projets qui renforcent les capacités des communautés autochtones et leur permettent de mieux contrôler la façon dont les aliments sont cultivés et distribués , a affirmé la ministre de l’Agriculture de la Colombie-Britannique, Pam Alexis, lors d’un point de presse à Kamloops.

Plus largement, la ministre a indiqué que la province faisait son possible pour aider les agriculteurs à réduire les coûts d'infrastructure, à mieux s'adapter aux changements climatiques et à trouver des cultures plus résistantes, notamment dans un contexte de coût élevé de la vie.

D’ailleurs, elle a expliqué que son ministère a pu bénéficier de 200 millions de dollars provenant de l’excédent budgétaire du gouvernement, ce qui a permis de mettre sur pied des programmes comme celui sur la souveraineté alimentaire autochtone.

Également présente lors de l’annonce, la cheffe de la Première Nation Tkʼemlúps te Secwépemc, Rosanne Casimir, a reconnu l’engagement de la province.

Le renforcement des capacités en matière de souveraineté alimentaire contribuera au bien-être de notre communauté et, compte tenu des effets du changement climatique, il est essentiel d'avoir un accès suffisant à des aliments locaux et de qualité.

Le programme sera mis en œuvre par le New Relationship Trust, un organisme indépendant sans but lucratif qui encourage l'autonomie des Premières Nations.

Patrick Harry, de la Première Nation Stswecem'c Xget'tem, et représentant le Conseil consultatif autochtone sur l'agriculture et l'alimentation, s’est aussi réjoui de l’annonce.

Nous sommes reconnaissants [...] de cette nouvelle initiative visant à réduire les obstacles et à accroître le soutien alimentaire aux communautés autochtones de la Colombie-Britannique , a-t-il souligné.

Le point de presse s’est déroulé près d’un nouveau supermarché en construction à Kamloops, dont l’ouverture est prévue au cours de l’automne.