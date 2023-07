Poursuite des recherches sur la rivière Chicoutimi

L'opération de recherche pour retrouver l'individu qui aurait été emporté par la rivière Chicoutimi mercredi se poursuit pour une deuxième journée jeudi. Selon le Service de police de Saguenay (SPS), l’homme serait âgé entre 35 et 50 ans.

Les recherches se déroulent à proximité du pont Ulric-Blackburn, dans l’arrondissement de Chicoutimi.

La porte-parole du SPS , Tanya Lapointe, lance un appel à la population afin d'identifier l'homme qui a sombré dans le cours d'eau.

Pour l'instant on n’a personne encore de porté disparu, donc on cherche l'identité de cet-homme là. Donc ce que je peux dire, c'est que c'est un homme, de 35 à 50 ans, cheveux mi-longs bruns, corpulence moyenne. Au moment de l'incident, l'homme en question portait un t-shirt bleu, des jeans et portait également des lunettes de soleil , a indiqué jeudi après-midi la porte-parole.

Publicité

Selon le SPS , l’appel aux services d’urgence a été logé vers 14 h 50 mercredi. Une dame a raconté avoir vainement tenté d’aider l’homme en question, qui se trouvait dans l’eau.

Les plongeurs de la SQ se sont joints aux efforts jeudi matin.

Selon les informations de Béatrice Rooney