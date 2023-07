La pénurie de travailleurs a un impact important sur des entreprises touristiques de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent qui doivent imposer plus d'heures à leurs employés ou choisir de réduire leurs heures d'ouverture.

Au casse-croûte Le Mini à Matane, Diane Bouchard prépare d’avance des boulettes de hamburger pour être prête pour la grosse journée qui l’attend, alors que la saison touristique bat son plein dans la région.

C’est très achalandé, vraiment là, on pédale. Comme on dit, on en cours un coup! , lance-t-elle, en riant. On est juste quatre [employées], ça nous en prendrait quelques-unes de plus , croit la Matanaise.

Le commerce comptait entre 15 et 20 employés avant la pandémie.

En Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent, la pénurie de main-d'œuvre touche de plein fouet les différents acteurs de l’industrie touristique.

Ainsi, employés et employeurs doivent mettre les bouchées doubles, travailler à un rythme plus effréné et de plus longues journées.

Les filles font en moyenne 50, 55, 60 heures. Moi j’en fais 75, 80... , souffle le propriétaire de la cantine, Stéphane Gendron.

On brûle la chandelle par les deux bouts.

Le panneau publicitaire de la cantine Le Mini, sur le bord de la route 132 à Matane Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

Dans les circonstances, le défi pour l'employeur est de garder ses employés, en leur offrant des conditions de travail plus normales. Stéphane Gendron a, comme d'autres employeurs au Québec, décidé de réduire les heures d'ouverture de son commerce en fermant deux jours par semaine.

Il se rend à son commerce les jours de fermeture pour faire du ménage et préparer des commandes.

Des employées dont on ne peut se passer

Au motel le Campagnard, aux abords de la route 132, on s’adapte en réduisant les heures de travail.

La gérante Lise Michaud explique qu’elle ne pourrait se passer de Sylvie et Danny Imbeault, deux fidèles employées de service ménager. J’en ai une, ça fait trente ans qu’elle est ici, l’autre, ça fait dix-sept-ans, donc c’est une denrée rare ici en Gaspésie et en Matanie. On fait notre possible pour les épargner. On ne trouve pas ça partout des employés comme ça, dit-elle.

De gauche à droite, Lise Michaud, gérante, Sylvie et Danny Imbeault, employées d'entretien du motel Le Campagnard Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

Des solutions

Malgré les défis, le directeur général du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme ( CQRHT ), Xavier Gret, constate une amélioration quant à la pénurie de main-d'œuvre par rapport à l’an dernier au Québec.

Certaines entreprises ont réussi à s’adapter dit-il, en citant en exemple celles qui offrent des options de logement à leurs travailleurs pour en attirer davantage.

Il reste tout de même primordial de garder à l'œil les conditions de travail des employés, selon M. Gret. La fermeture le lundi ou le mardi de certains restaurants, c’est pour permettre de mettre au repos nos employés. Il ne faut pas les oublier, c’est nos pépites dans l’industrie touristique , souligne-t-il.

D'après lui, pour remédier à la pénurie de personnel, il faudrait permettre notamment aux demandeurs d’asile, aux Autochtones et aux retraités d’avoir davantage d'accommodements pour intégrer ou réintégrer le marché du travail.

Le CQRHT travaille présentement sur une plateforme pour mettre en commun une banque d’employés, disponibles pour différents employeurs du secteur touristique, qui devrait être fonctionnelle à l'automne.

L'esprit d'équipe

À la cantine le Mini, on garde malgré tout le sourire. Pour Diane Bouchard, l’esprit d’équipe et les soupers après le travail permettent de passer à travers les journées plus longues.

L'équipe du casse-croûte le Mini, à Matane : de gauche à droite, les employées Julie Jean, Diane Bouchard, Reine Simard et le gérant, Stéphane Gendron Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour