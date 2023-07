Limitation de la pêche à la ouananiche pour quatre rivières du Lac-Saint-Jean

Certains amateurs de la pêche à la ouananiche en rivière devront remettre l’ensemble de leurs prises à l’eau à compter du 1er août. L’interdiction de garder les poissons s’applique sur une partie des rivières aux Saumons, Mistassini, Ashuapmushuan et Métabetchouane.

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) en a fait l’annonce mercredi dans un communiqué.

Cette mesure préventive a pour but de réduire la récolte en rivière pour s'assurer d'un nombre adéquat de reproducteurs, tout en permettant le déroulement de l'activité , peut-on lire dans le communiqué.

Avant cette modification, les pêcheurs étaient autorisés à conserver deux ouananiches par jour. La prise quotidienne de deux poissons demeure toutefois possible dans le lac Saint-Jean et le lac à Jim, situé à Saint-Thomas-Didyme.

Baisse des quantités de poissons

Selon Marc Archer, le directeur général de la Corporation LACtivité pêche Lac-Saint-Jean, on trouve peu de ouananiches dans les cours d’eau cet été.

« La montaison est pratiquement terminée dans la rivière Mistassini. Ça va être très très inférieur au seuil de conservation. Ça va être la même situation dans les autres rivières », indique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général de la Corporation de Lactivité pêche Lac-Saint-Jean, Marc Archer Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

La ouananiche, qui est un saumon d'eau douce, est affaiblie en raison du manque de nourriture. Elle s’alimente d'éperlans, un poisson qui se fait actuellement plus rare.

On a manqué d’éperlans dans le lac ces dernières années. La raison pour laquelle on manque d’éperlans, c’est qu’en 2017, 2018 et 2019, il est monté deux à trois fois trop de ouananiches dans les rivières par rapport au nombre maximum à ne pas dépasser. De sorte que trois, quatre ans plus tard, quand les petites ouananiches descendent au lac sont beaucoup trop abondantes pour les stocks d’éperlans. Ils passent à travers. Une fois que les stocks d’éperlans sont à terre, la ouananiche ne passe pas le premier hiver , explique le passionné de pêche.

Des secteurs bien précis

L'interdiction concerne des endroits spécifiques. Sur la rivière Mistassini, l'interdiction touche les pêcheurs à la ligne et à la mouche qui fréquentent la portion entre la plus grande des deux îles situées immédiatement en aval du pont de la route 169 (île Lepage) et la 11e chute.

Pour les trois autres rivières, la modification ne concerne que les pêcheurs à la mouche.

Sur la rivière Ashuapmushuan, l'interdiction se situe entre le pont de la route 169 jusqu'aux chutes de la Chaudière, près du lac du Liset. Sur la rivière aux Saumons, elle se trouve entre le pont de la route 167 et une ligne perpendiculaire au côté en amont de la passe migratoire de la chute 50.

Quant à la rivière Métabetchouane, c'est entre la ligne d'énergie électrique située près du premier rapide dans le rang 1 (canton Métabetchouan) et le barrage hydroélectrique que les pêcheurs ne pourront pas déposer leur prise dans leur glacière.