Une coupe dénoncée par le milieu agricole

Des organismes du monde agricole ainsi que des propriétaires de ferme dénoncent ce qu’ils perçoivent comme étant la perte d’une aide précieuse pour les agriculteurs de la relève ainsi que pour ceux qui se dédient à la culture biologique.

La Fédération de la relève agricole du Québec, la Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique et l’Union des producteurs agricoles (UPA) déplorent que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) fasse le choix de diminuer son appui au secteur biologique et aux entreprises de la relève dans le cadre du Programme services-conseils , dénoncent les associations par voie de communiqué.

C'est sur que nous en agriculture on fait énormément avec pas beaucoup , affirme d’emblée Maxime Tremblay, membre de la coopérative La Charrette, qui livre des paniers biologiques en Mauricie.

La coopérative a déjà utilisé le programme de services-conseils. Si on n’avait pas pu en profiter à la hauteur que c'était à ce moment-là, ça aurait été plus difficile de mettre ces projets-là à terme , dit-il.

[Ce dont] on a peur, c'est que des jeunes n'aient pas les moyens d'avoir recours à de l'aide externe et que ça mette leur entreprise en péril , se désole le premier vice-président de la Fédération de la relève agricole du Québec, Pier-Luc Hervieux.

L’agriculteur René Perreault, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, confirme qu’un tel service est important. Quand il a un problème de compaction ou de maladie dans les cultures , il apprécie avoir des conseils.

Sans entrer dans les détails au sujet des changements dénoncés par les organismes, le cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, affirme par courriel vouloir poursuivre les discussions avec les différents groupes afin de rendre plus efficace, complémentaire et adapté l'éventail des soutiens financiers à la disposition du secteur agricole et bioalimentaire .

Il ajoute que de nombreuses initiatives sont en place pour aider la relève et le secteur biologique.

D'après le reportage d'Edouard Dubois