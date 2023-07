Deux ours polaires de Winnipeg seront bientôt accueillis en Alberta

Deux ours polaires du zoo du parc Assiniboine, à Winnipeg, seront transférés cet automne au Zoo de Calgary. Ils seront accueillis dans un nouvel habitat créé dans le cadre d’un projet de réaménagement.

Baffin et Siku, deux mâles de six et sept ans, ont été choisis parmi les neuf ours polaires du zoo manitobain en raison notamment de leur personnalité, explique-t-on dans un communiqué.

Les ours, originaires de la région de Churchill, sont tous deux devenus orphelins à un jeune âge. Ils furent pris en charge par des agents de conservation de la faune puisque les oursons âgés de moins d’un an ne peuvent survivre seuls dans la nature.

D’après le zoo, Baffin et Siku s’entendent bien et prospéreront dans un plus petit groupe au zoo albertain.

Ouvrir en mode plein écran Baffin, tout comme Siku, a été répéré errant seul dans la région de Churchill, dans le nord du Manitoba, alors qu'il était âgé de moins d'un an. Photo : Zoo du parc Assiniboine

Le directeur principal des opérations zoologiques, Chris Enright, indique qu’il s’agit d’ours exceptionnels et qu’ils seront énormément regrettés à Winnipeg.

Sachez qu'ils vont dans une nouvelle maison merveilleuse [...] où ils aideront à partager l'histoire de Churchill, au Manitoba, et l'impact du changement climatique sur l'Arctique.

Ces ours recevront des soins exceptionnels et continueront d'agir en tant qu'ambassadeurs de leurs homologues sauvages , se réjouit pour sa part le président-directeur général du Zoo de Calgary, Jamie Dorgan.

Selon ce dernier, les deux animaux aideront à connecter les gens à la nature de manière à les encourager à prendre des mesures plus fortes que jamais pour protéger la faune et les lieux sauvages .

Leur nouvel habitat comprendra notamment de vastes prairies herbeuses remplies d'arbres, des éléments rocheux, plusieurs bassins dont la profondeur varie de trois à cinq mètres, un ruisseau de près d'un demi-mètre de profondeur et une vue dégagée sur l'horizon .

2:27 Vues aériennes de l'habitat pour ours polaires en construction au Zoo de Calgary Photo : Institut Wilder/Zoo de Calgary

Cet habitat a été conçu dans le cadre du projet de réaménagement Wild Canada du Zoo de Calgary. Son développement a bénéficié des conseils des experts en ours polaires du zoo du parc Assiniboine.

Publicité

D’après le communiqué, Wild Canada vise à refléter une vision du monde où les gens, les animaux et la terre sont connectés .

Grâce à des collaborations avec les communautés autochtones, nous cherchons à honorer le savoir, la science et l'art autochtones, et à approfondir notre récit sur le lien entre les humains, la faune et la terre , peut-on y lire.

Les nouveaux développements du projet Wild Canada seront dévoilés au public le 1er décembre 2023.